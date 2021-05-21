В этом году выпускники школ сдают все экзамены
Фото: Алексей ФОКИН
Когда в Тульской области пройдут ЕГЭ. Министерство просвещения опубликовало расписание экзаменов.
Первым экзаменом после 11 класса в этом году станет география - ее дети будут сдавать уже 31 мая. А завершит экзаменационный период информатика и ИКТ - этот экзамен пройдет 25 июня.
Публикуем полное расписание итоговых экзаменов.
Основной период ЕГЭ:
31 мая (пн) — география, литература, химия
3 июня (чт) — русский язык
4 июня (пт) — русский язык
7 июня (пн) — математика профиль
11 июня (пт) — история, физика
15 июня (вт) — обществознание
18 июня (пт) — иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология
21 июня (пн) — иностранные языки (раздел «Говорение»)
22 июня (вт) — иностранные языки (раздел «Говорение»)
24 июня (чт) — информатика и ИКТ (К-ЕГЭ)
25 июня (пт) — информатика и ИКТ (К-ЕГЭ)
Резервные дни:
28 июня (пн) — география, литература, иностранные языки (раздел «Говорение», биология, история, русский язык)
29 июня (вт) — обществознание, химия, физика, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), математика П, информатика и ИКТ (К-ЕГЭ)
2 июля (пт) — по всем учебным предметам.
Расписание ГВЭ-11:
25 мая — русский язык
28 мая — математика
Резервные дни:
8 июня — русский язык
16 июня — математика
Дополнительный период ГВЭ-11 для участников, пропустивших экзамены в основной период по болезни или иной уважительной причине:
13 июля — русский язык
17 июля — Математика
Дополнительный период ГВЭ-11 для участников, пропустившие ГВЭ ранее, и участников, не преодолевших минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку:
3 сентября (пт) — русский язык
6 сентября (пн) — математика
13 сентября (пн) — резерв: русский язык
15 сентября (ср) — резерв: математика
Дополнительный период для ГИА-11 (ЕГЭ и ГВЭ-11):
12 июля (пн) — география, литература, иностранные языки (раздел «Говорение»), биология, история
13 июля (вт) — русский язык
14 июля (ср) — обществознание, химия, физика, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), ЕГЭ по математике профильного уровня, информатика и ИКТ (К-ЕГЭ)
17 июля (сб) — резерв: по всем учебным предметам (математика ГВЭ).
ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.