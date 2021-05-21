В этом году выпускники школ сдают все экзамены Фото: Алексей ФОКИН

Когда в Тульской области пройдут ЕГЭ. Министерство просвещения опубликовало расписание экзаменов.

Первым экзаменом после 11 класса в этом году станет география - ее дети будут сдавать уже 31 мая. А завершит экзаменационный период информатика и ИКТ - этот экзамен пройдет 25 июня.

Публикуем полное расписание итоговых экзаменов.

Основной период ЕГЭ:

31 мая (пн) — география, литература, химия

3 июня (чт) — русский язык

4 июня (пт) — русский язык

7 июня (пн) — математика профиль

11 июня (пт) — история, физика

15 июня (вт) — обществознание

18 июня (пт) — иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология

21 июня (пн) — иностранные языки (раздел «Говорение»)

22 июня (вт) — иностранные языки (раздел «Говорение»)

24 июня (чт) — информатика и ИКТ (К-ЕГЭ)

25 июня (пт) — информатика и ИКТ (К-ЕГЭ)

Резервные дни:

28 июня (пн) — география, литература, иностранные языки (раздел «Говорение», биология, история, русский язык)

29 июня (вт) — обществознание, химия, физика, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), математика П, информатика и ИКТ (К-ЕГЭ)

2 июля (пт) — по всем учебным предметам.

Расписание ГВЭ-11:

25 мая — русский язык

28 мая — математика

Резервные дни:

8 июня — русский язык

16 июня — математика

Дополнительный период ГВЭ-11 для участников, пропустивших экзамены в основной период по болезни или иной уважительной причине:

13 июля — русский язык

17 июля — Математика

Дополнительный период ГВЭ-11 для участников, пропустившие ГВЭ ранее, и участников, не преодолевших минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку:

3 сентября (пт) — русский язык

6 сентября (пн) — математика

13 сентября (пн) — резерв: русский язык

15 сентября (ср) — резерв: математика

Дополнительный период для ГИА-11 (ЕГЭ и ГВЭ-11):

12 июля (пн) — география, литература, иностранные языки (раздел «Говорение»), биология, история

13 июля (вт) — русский язык

14 июля (ср) — обществознание, химия, физика, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), ЕГЭ по математике профильного уровня, информатика и ИКТ (К-ЕГЭ)

17 июля (сб) — резерв: по всем учебным предметам (математика ГВЭ).

ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.