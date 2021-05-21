В Куркинском районе пьяный 17-летний парень насмерть сбил пенсионерку Фото: материалы пресс-служб

В Куркинском районе пьяный 17-летний парень насмерть сбил пенсионерку. Вместе с ним в машине были еще двое пассажиров, одному из которых также еще не было 18 лет.

Вместе с ним в машине было еще двое Фото: материалы пресс-служб

По предварительным данным следствия, молодой человек, будучи пьян, находился за рулем автомобиля и в какой-то момент не справился с управлением. Машина вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с другим автомобилем. От столкновения ее отбросило на обочину, где в этот момент шла 63-летняя женщина. Пенсионерка скончалась от полученных травм.

Следователи проводят осмотр места происшествия Фото: материалы пресс-служб

Сейчас следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и участников ДТП. Обстоятельства аварии выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».