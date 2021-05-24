Коронавирус в Тульской области, последние данные на 21 мая 2021 года: число умерших в регионе жителей приближается к 2 000

Число умерших в регионе жителей приближается к 2 000 Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области по последним данным статистики коронавирусом заболели еще 57 человек за сутки. Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе выявлен у 39 596 человек.

При этом 52 жителя Тулы и области с заболеванием справились, получив отрицательные тесты. Таких в регионе насчитывается уже 37 134 человека.

Также еще 6 человек за сутки скончались от коронавируса. Число не переживших пандемию туляков приближается к 2000: чуть больше, чем за год в регионе умерло 1982 человека.