«Истоки» калужского фотографа в Туле

Фотограф из Калуги представляет в Туле свои работы в проекте «Истоки» Фото: Игорь КОПЫТОВ

В 2019 году Алена стала финалистом одной из номинаций престижного международного конкурса для фотожурналистов World Press Photo. Интересно, что таким образом она вошла в число 8 русских женщин-фотографов за его более чем шестидесятилетнюю историю.

Фотограф из Калуги представляет в Туле свои работы в проекте «Истоки» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сейчас Алена преподает в фотостудии «Улыбка» Детской школы искусств № 2 города Калуги. Победитель различных конкурсов и фотофестивалей. Ее снимки приняты в фонд Государственного Русского музея и Чувашского государственного художественного музея.

Фотограф из Калуги представляет в Туле свои работы в проекте «Истоки» Фото: Игорь КОПЫТОВ

На выставке представлены избранные проекты фотографа, затрагивающие темы детства, родства, начала и продолжения творческого пути.

Фотограф из Калуги представляет в Туле свои работы в проекте «Истоки» Фото: Игорь КОПЫТОВ

В экспозицию также вошел проект «Как я болела», посвященный борьбе Алены с онкологическим заболеванием. Одна из фотографий из него заняла третье место в номинации «Одиночный портрет» на конкурсе World Press Photo.

Фотограф из Калуги представляет в Туле свои работы в проекте «Истоки» Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Для меня фотография – это естественная часть жизни, универсальный язык, на котором я могу заявлять о проблемах, выражать свои чувства и ощущения. Главное, делать это искренне, не пытаясь приукрасить или очернить. Самое ценное в фотографии то, что каждый кадр – это открытие, ведь помимо задуманного автором, жизнь вносит нечто непредсказуемое и удивительное, - признает сама Кочеткова.

Фотограф из Калуги представляет в Туле свои работы в проекте «Истоки» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Фотограф из Калуги представляет в Туле свои работы в проекте «Истоки» Фото: Игорь КОПЫТОВ