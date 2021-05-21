Новый светофор в Туле на перекрестке Энгельса и Толстого: благое дело обернулось пробками

Пробка почти от Первомайской до перекрестка с Л. Толстого. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Накануне мы сообщали о том, что в центре Тулы, на перекрестке улиц Ф. Энгельса и Л. Толстого, установили новый светофор. Задумка, безусловно, хорошая и нужная — по статистике ГИБДД, только в прошлом году, после ремонта дорожного полотна вдоль трамвайных путей, именно здесь произошло 5 ДТП с 2 пострадавшими, а с начала нынешнего года уже 7. Основной причиной называлось поведение именно пешеходов, создававших аварийные ситуации на нерегулируемом переходе.

Пробка почти от Гоголевской до перекрестка. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Теперь, возможно, с аварийностью ситуация сгладится, но появилась другая проблема — массовые пробки. Причем, во всех направлениях — вверх и вниз по Энгельса и по Льва Толстого тоже. Причем, учитывая односторонний режим движения на последней, «хвост» пробки в два ряда в час-пик достигает практически поворота от проспекта Ленина.

«Масла в огонь» добавляет и наличие двух нерегулируемых «пешеходников» ниже по Энгельса — вполне логичный на пересечении с Гоголевской и теперь уже не столько необходимый после установки светофора — перед Тульским технико-экономическим колледжем им. А Рогова. Последний расположен менее, чем в ста метрах от обоих перекрестков, и теперь мог бы быть упразднен, дабы не создавать дополнительных помех для машин, спускающихся по направлению к Советской.

Теперь уже ненужный переход напротив колледжа. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Кроме того, кажется несколько непродуманным и режим работы нового светофора — уж больно мал пропускной интервал во всех направлениях. И если пешеходный, составляющий 15 секунд — пересечь трамвайные пути вполне достаточно — нареканий не вызывает, то вот 35 секунд вдоль Фридриха Энгельса и всего 25 — по Льва Толстого с учетом загруженности этих магистралей, кажется недостаточным.

Пробка по Л. Толстого. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Как только на улице появляется трамвай, ситуация усугубляется еще и тем, что пытающиеся совершить поворот на Толстого автомобили из левого ряда — а по факту с путей — создают помеху уже самому электротранспорту. Трамвай элементарно не успевает «проскочить» перекресток, и пробка становится уже в два ряда. (Кстати, такая же история длится много лет на другом перекрестке с Толстого — улице Оборонной, где общественный транспорт порой по пять минут не может подъехать к остановке.)

Возможно, сейчас новый светофорный объект находится в тестовом режиме, и впоследствии интервал будет изменен на более комфортный. Возможно, здесь даже найдет применение технология «интеллектуального светофора», когда время пропускания в том или ином направлении будет меняться в зависимости от времени суток и нагрузки улиц.

Еще один нерегулируемый переход на перекрестке Гоголевской и Энгельса. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Но главное в другом — сейчас перекресток собирает огромные пробки по Фридриха Энгельса, где стоящий транспортный поток в часы-пик растягивается практически от Гоголевской и от Первомайской.

Выходит, казалось бы, безусловно, благое дело обернулось проблемами для туляков за рулем авто.