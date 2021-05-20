Современная гинекология в Туле

Врачи выделяют 4 основных диагноза, связанных с ослаблением мышц тазового дна, для которых требуется особый подход к лечению.

1. Опущение и выпадение органов малого таза.

Это испытывает каждая третья женщина среднего возраста, но после 50-ти с опущением или выпадением сталкивается уже каждая вторая. Такие проблемы остаются без лечения из-за “стыда”, с продолжительными неудобствами в жизни.

Для решения этой проблемы современные врачи используют два подхода: консервативный и оперативный.

Современная гинекология в Туле

Консервативное лечение применяется на начальных стадиях опущения или выпадения.

Хирургическое лечение на сегодняшний день один из самых результативных методов с запущенными случаями.

“Мы используем современные хирургические технологии с применением сетчатых имплантов, так и без (в зависимости от индивидуальных особенностей), в ряде случаев используются так называемые гибридные вмешательства. Такие операции малоинвазивны, после них пациентка проводит в клинике один или два дня и возвращается к привычному ритму жизни” - рассказывает специалист по патологии тазового дна и промежности Бубликов Игорь Дмитриевич, к.м.н. врач-гинеколог, главный врач ФСК КЛИНИК.

Современная гинекология в Туле

2. Стрессовое недержание мочи.

По результатам исследований каждая вторая женщина испытывала недержание мочи. Ближе к пожилому возрасту случаи учащаются. Среди такого распространения проблемы всего лишь 10% женщин обращаются к врачу.

Это еще более деликатная проблема. Более того, многие считают это естественным результатом старения, а некоторые вовсе не знают о существовании лечения недержания без серьезных операций.

Сейчас можно уверенно сказать, что квалифицированный специалист, владеющий современными хирургическими и медикаментозными методами лечения недержания, может помочь 9 пациенткам из 10! А лечение выпадения помогает в 19 из 20 случаев с минимальным риском осложнений. И такие специалисты теперь есть в ФСК КЛИНИК.

Современная гинекология в Туле

3. Хроническая тазовая боль.

Боль в области таза, брюшной стенки ниже пупка, иногда в крестце, прямой кишке, влагалище, которая длится шесть и более месяцев и не зависит от менструального цикла, называется «синдром хронических тазовых болей» (СХТБ). Синдром встречается у каждой шестой женщины.

Мы нередко наблюдаем, что пациенты до появления в нашей клинике годами обращаются к различным специалистам: хирургу, гинекологу, урологу, проктологу, неврологу и даже к психиатру, но не получают облегчения своих страданий. От узких специалистов подобные пациенты зачастую слышат ответ: «По моему профилю у Вас все в порядке» Но дело в том, что симптомы редко вызваны одной причиной, чаще все зависит от сочетания ряда факторов и необходим комплексный подход. Для точной картины необходимо пройти комплексную диагностику, чтобы выяснить истинную причину болей и назначить грамотное лечение. И специалисты ФСК КЛИНИК способны помочь и решить большинство проблем в данной сфере.

Современная гинекология в Туле

4. Эстетическая гинекология и послеродовая реабилитация.

Дефекты, аномалии или рубцы интимной зоны снижают женскую самооценку, не позволяя вести нормальную сексуальную жизнь. Современная медицина обладает огромными возможностями в данной сфере и способна исправить эту неприятную ситуацию. Это касается как хирургических, так и нехирургических методов воздействия на интимную зону. Разрывы промежности, деформирующие промежность, могут вызывать боль, неприятные ощущения во время полового акта, а растяжение наружных половых путей после родов может сильно ухудшать качество интимных отношений для обоих партнеров Если проблема серьезная (выраженная деформация), женщине можно выполнить пластику промежности или влагалища (при необходимости выполняется коррекция обеих зон). В ряде случаев возможна безоперационная коррекция рубцов путем введения специальных препаратов.

Наиболее востребованы у наших пациенток операции по коррекции малых половых губ, коррекции формы больших половых губ, сужение входа во влагалище, уменьшение объема влагалищной трубки после родов, увеличение объёма и чувствительности клитора, увеличение точки G, коррекция сухости влагалища и лечение хронического цистита введением специальных препаратов в мочевой пузырь.

В ФСК КЛИНИК функционирует центр патологии тазового дна. Врачи клиники готовы проконсультировать по всем вопросам женского здоровья.

Обращайтесь к специалистам ФСК КЛИНИК, и вам помогут решить проблему! Вам не потребуется посещать двух-трёх специалистов и согласовывать их мнения. Достаточно просто записаться в клинику патологии тазового дна, и вам помогут!

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Современная гинекология в Туле

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