У здоровья нет мелочей

Наши эксперты, врачи «Тульского центра диагностики и лечения» на Металлургов, 108, рассказали о наиболее важных моментах, на которые стоит сейчас обратить внимание тулякам

Внимание к самому большому органу

Кожа – самый большой орган человеческого организма и является наглядным отражением его здоровья. Состояние кожи во многом зависит от воздействия окружающей среды – косметика, бытовая химия, прямые солнечные лучи. Последствия регулярного стрессового состояния: появляются морщины, высыпания, обострения экзем, псориаза, акне и многих других серьезных заболеваний. Поэтому важно держать ситуацию под контролем и хотя бы раз в год проходить плановый осмотр у дерматолога, даже если, казалось бы, жалоб нет.

Врач высшей категории Диана Семина, дерматовенеролог и дерматолог-онколог, трихолог

Врач высшей категории Диана Семина, дерматовенеролог и дерматолог-онколог, трихолог:

– После солнечных ванн и соляриев не только кожа становится суше и грубее, но и возможно появление различных новообразований, и, к сожалению, не все они могут быть доброкачественными. Поэтому важно знать, какие родинки можно удалять, а за какими стоит наблюдать, и на этот вопрос ответит только врач-дерматолог. В любом случае, каждому человеку нужно помнить: если есть склонность к появлению от солнечных ванн большого количества родинок или есть генетическая патология, то солнце противопоказано!

Заболевания волосистой части головы, зуд, воспаления на коже, прыщи, угри, бородавки, а также различные новообразования – установить причину любого патологического процесса и выбрать тактику лечения может только опытный специалист после комп-лексного обследования.

Например, исследования с помощью цифрового дерматоскопа – это неинвазивный метод обследования цвета и микроструктуры разных слоев кожи. С его помощью точность определения ранней стадии меланомы дос-тигла 90 %. Также обследование включает забор материала для гистологического и других исследований, в том числе определения типа аллергии, для проведения современных малоинвазивных операций с использованием лазера. Такая тактика диагностики позволяет в максимально короткие сроки установить причину недуга и приступить к лечению.

Сейчас самое время заняться своей кожей, уделить должное внимание родинкам, папилломкам, бородавкам и другим образованиям. Наиболее результативным методом лечения бородавок, родинок и папиллом считается лазерное удаление. Лазер мгновенно прижигает сосуды, поэтому процедура полностью бескровна. Луч действует точно и удаляет только образование, не затрагивая окружающие ткани. Так как ткани не разрезаются, риски занесения инфекции сведены к нулю. Благодаря этому, место удаления заживает быстро, рубцов при правильном уходе не остается. Процедура безболезненна благодаря использованию местной анестезии и длится всего несколько минут.

Врач – сосудистый хирург, флеболог «Тульского центра диагностики и лечения» Роман Кузнецов

Выявить и удалить

Если беспокоят на первый взгляд не столь серьезные заболевания, но не менее неприятные. Рассказывает врач – сосудистый хирург, флеболог «Тульского центра диагностики и лечения» Роман Кузнецов:

– Причина появления сосудистых звездочек и сеточки на ногах кроется в генетически предрасположенной слабости стенки мелких сосудов, расположенных под эпидермисом. Под действием различных факторов, таких как повышение венозного давления, гормональные изменения, тепловые и солнечные воздействия и др., происходит расширение просвета этих сосудов, и с течением времени сосудистая сетка становится все более заметной. В арсенале медицины имеется два действенных метода удаления сосудистых звездочек на ногах: лазерная фотокоагуляция и склеротерапия. Лазерный луч проникает сквозь кожу, поглощается расширенным сосудом и, преобразуясь в тепло, «запаивает» его просвет. При этом для окружающих тканей лазерный луч не представляет никакой опасности - его энергия поглощается исключительно сосудистой сеткой ног. Склеротерапия - это метод введения через очень тонкую иглу в сосудистый прос-вет склерозанта - вещества, которое вызывает склеивание стенок сосуда. В результате сосуд запустевает, а через некоторое время – рассасывается и исчезает. Нередко для получения хороших результатов лечения сосудистой сетки необходима комбинация лазерной фотокоагуляции и склеротерапии, которые проводятся сеансами с интервалом в 2-4 недели.

Удаление выполняется в день обращения пациента в клинику. Не требуется расширенного предоперационного обследования. Операция проводится под местной анестезией.

Вросший ноготь

Это заболевание характеризуется тем, что наружный или внутренний край ногтевой пластины приобретает свойство врастать в ногтевой валик.

Симптомы:

• ноющая боль в подушечке пальца, усиливающаяся при надавливании, а также при ношении обуви с закрытым носом;

• покраснение, отек ногтевого валика;

• наличие ранок в облас-ти ногтевого валика или разрастание мягких тканей.

Причины: неправильное обрезание ногтей, неудобная обувь, беременность, сахарный диабет, лишний вес и др. При этом самолечение может только усугубить проблему.

Преимущества лазерного удаления

При наличии вросшего ногтя следует отдать предпочтение лазерному лечению, ведь оно считается щадящим, а также помогает избежать повторного врастания, а также занимает короткий срок реабилитации – до 10 дней. Благодаря использованию лазерного излучения удастся уничтожить любые грибковые инфекции, которые нередко наблюдаются при наличии вросших ногтей. При таком лечении устраняются лишь пораженные ткани, форма ногтя сохранится. Процедура проводится под местной анестезией.

У здоровья нет мелочей

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