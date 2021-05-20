В шаге от онкологии: предраковые заболевания кожи Фото: материалы пресс-служб

Основным методом скрининга злокачественных новообразований кожи является осмотр врачом любой специальности всего кожного покрова и видимых слизистых оболочек любого больного независимо от того, обратился ли он с жалобами на патологическое изменение кожи или другое заболевание, – онкологическая настороженность. Такую же настороженность обязан проявлять каждый человек по отношению к самому себе. Даже только лишь подоз-рение на наличие рака кожи требует обязательной и немедленной консультации онколога. Под скринингом понимают применение различных методов исследования, позволяющих диагностировать опухоль на ранней стадии, когда еще нет симптомов болезни. Программы визуального скрининга опухолевых и предопухолевых заболеваний кожи целесообразны и результативны. Анализ причин запущенных форм рака кожи показывает, что на первом месте стоит отсутствие онкологической настороженности.

В шаге от онкологии: предраковые заболевания кожи Фото: материалы пресс-служб

В последнее время развитие аппаратной диагностики открыло новые значительные возможности в обследовании пациентов. Дерматоскопия - метод оптической диагностики новообразований кожи с помощью многократного увеличения. В кожвендиспансере он проводится с 2013 года абсолютно бесплатно. Это диагностический метод, который позволяет с помощью простого аппарата определить структуру новообразования на коже.

В чем суть

Основа метода - визуализация многочисленных морфологических признаков, которые нельзя увидеть невооруженным глазом, что способствует установлению клинического диагноза практичес-

ки всех пигментных кожных очагов. Такой подход позволяет точно оценить окраску, очертания, размеры и структуру кожного новообразования, а также характер распространения сосудистой сетки. Достоверность диагноза, установленного на основе дерматоскопии, крайне высока, что позволяет практически безошибочно определить тактику дальнейшего ведения пациента. Для проведения диагностики используется специальный прибор, называемый дерматоскопом. С помощью дерматоскопии можно обследовать меланоцитарные невусы (родинки), папилломы, старческие бородавки, а также злокачественные новообразования кожи (меланома, базально-клеточный рак).

Знай

У каждого из нас должна быть развита онконастороженность, особенно у тех, кто в группе риска - светлокожие, подверженные солнечным ожогам, особенно с детства. Чем светлее кожа, тем, как правило, больше на ней всяких пятнышек, родинок и веснушек. С возрастом также могут появиться различные новообразования. Например, меланома, базалиома или плоскоклеточный рак. Они крайне опасны, и выявление их на ранних стадиях спасает жизнь. Начиная с 25-27 лет нужно внимательнее к себе относиться и регулярно приходить на диагностические осмотры и консультации.

Дерматоскопия не требует специальной подготовки от пациента. Этот метод является обязательным для обследования перед удалением новообразований кожи, а также в случае изменения формы, размера и цвета новообразования. Дерматоскопия абсолютно безопасна для пациента. Виды рака кожи: базальноклеточный и плоскоклеточный. Они могут возникнуть на с виду не измененной коже или на фоне предшествовавших патологических процессов - предраковых дерматозов.

Признаки онкологии кожи:

• незаживающее, монотонно прогрессирующее течение кожного процесса;

• внешние раздражающие факторы: курение, ультрафиолетовое, рентгеновское облучение, механическая травма, применение раздражающих мазей;

• преобладание синюшных и буроватых тонов;

• резкие границы очага поражения;

• легкая кровоточивость поверхности или дна новообразования;

• появление уплотнения в основании новообразования;

• отсутствие чувствительности;

• стойкость к проводимой терапии.

Плоскоклеточный рак чаще возникает на фоне длительно не заживающих трофических язв, длительно существующих гнойных ран и т. д. Базальноклеточный рак, напротив, возникает на неизмененной коже и может протекать длительно, десятилетиями, медленно увеличиваясь в размерах.

Профилактика:

•защищать открытые участки кожи от солнечной радиации, особенно пожилым людям и людям со светлой кожей;

•пользоваться солнце-защитными кремами;

•пользоваться питательными кремами людям с дистрофическими изменениями кожи (например, со старческим кератозом);

•не допускать наличия на коже хронических язв, свищей, опрелостей;

•соблюдать технику безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения и при производстве химических веществ;

• соблюдать меры личной гигиены при работе с продуктами бытовой химии;

• предохранять шрамы, рубцы, родинки и родимые пятна от частых механических травм;

• удалять родинки, бородавки и т. д. на коже только в специализированных лечебных учреждениях.

Важно!

В диагностике рака кожи особое место занимает общий осмотр больного и метод ранней диагностики - дерматоскопия; в большинстве случаев этого достаточно для того, чтобы обнаружить рак кожи на ранних стадиях. Для определения типа опухоли проводят гистологический анализ тканей опухоли.

На заметку

В Тульском кожвендиспансере каждый пациент может проверить свои родинки сразу на всем теле с помощью инновационного немецкого аппарата для видеодерматоскопии FotoFinder («ФотоФайндер»). Он делает снимки всей поверхности кожи и составляет «карту родинок». В дальнейшем ее анализирует искусственный интеллект, и она сохраняется в базе данных. В будущем исследование можно повторить и оценить состояние кожи в динамике. Система «ФотоФайндер» позволяет обнаруживать подозрительные родинки и злокачественные опухоли кожи даже на самых ранних стадиях, тем самым сохраняя здоровье, а порой и жизнь!

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Точность диагностики рака кожи и меланомы до 99 %.

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Увеличение в 140 раз – возможность обнаружить мельчайшие образования на самой ранней стадии.

Какие заболевания помогает выявить «ФотоФайндер»: подозрительные родинки и родимые пятна, меланома, базальноклеточный рак кожи, плоскоклеточный рак кожи.