А вы готовы к сезону отпусков? Фото: материалы пресс-служб

Наш эксперт – основатель «Клиники Красоты» Эльвира Болотова.

Акне, черные точки, воспаления

С наступлением теплого времени года увеличивается выделение кожей сального секрета. Обострение угревой болезни может произойти отсроченно, через месяц после гиперинсоляции. В жаркий период кожа загрязняется активнее, что провоцирует воспаления.

Что поможет:

чистка лица (гидробьюти);

профессиональные уходы;

фототерапия на M22.

А вы готовы к сезону отпусков? Фото: материалы пресс-служб

Стереть ненужное

Морщины становятся гораздо заметнее, когда мы щуримся от солнца. А если с течением времени уже образовались «гусиные лапки» возле глаз и заломы на лбу, летом ситуация только усугубится.

Что поможет:

процедуры ботулинотерапии. Они помогут также и в профилактических целях, если у вас активная мимика.

Не потей

С повышенным потоотделением тоже можно справиться. Там, где дезодорант бессилен, на помощь приходят инъекционные методики, которые позволят забыть о повышенной потливости на срок до 8 месяцев.

Что поможет:

процедуры ботулинотерапии. Можно использовать для подмышечных впадин, стоп и ладоней.

Кожа как в рекламе

И это реальность. Добиться эластичной и гладкой кожи, подготовиться к отпуску помогут различные методики (инъекционные и аппаратные). Именно они способны в короткий срок привести дерму к нормальному балансу PH. Это позволит избежать ненужного шелушения, напитает кожу влагой, разгладит неровность и придаст сияние.

Что поможет:

биоревитализация;

плазмотерапия.