А вы готовы к сезону отпусков?
Фото: материалы пресс-служб
Наш эксперт – основатель «Клиники Красоты» Эльвира Болотова.
Акне, черные точки, воспаления
С наступлением теплого времени года увеличивается выделение кожей сального секрета. Обострение угревой болезни может произойти отсроченно, через месяц после гиперинсоляции. В жаркий период кожа загрязняется активнее, что провоцирует воспаления.
Что поможет:
чистка лица (гидробьюти);
профессиональные уходы;
фототерапия на M22.
А вы готовы к сезону отпусков?
Фото: материалы пресс-служб
Стереть ненужное
Морщины становятся гораздо заметнее, когда мы щуримся от солнца. А если с течением времени уже образовались «гусиные лапки» возле глаз и заломы на лбу, летом ситуация только усугубится.
Что поможет:
процедуры ботулинотерапии. Они помогут также и в профилактических целях, если у вас активная мимика.
Не потей
С повышенным потоотделением тоже можно справиться. Там, где дезодорант бессилен, на помощь приходят инъекционные методики, которые позволят забыть о повышенной потливости на срок до 8 месяцев.
Что поможет:
процедуры ботулинотерапии. Можно использовать для подмышечных впадин, стоп и ладоней.
Кожа как в рекламе
И это реальность. Добиться эластичной и гладкой кожи, подготовиться к отпуску помогут различные методики (инъекционные и аппаратные). Именно они способны в короткий срок привести дерму к нормальному балансу PH. Это позволит избежать ненужного шелушения, напитает кожу влагой, разгладит неровность и придаст сияние.
Что поможет:
биоревитализация;
плазмотерапия.
А вы готовы к сезону отпусков?
Фото: материалы пресс-служб