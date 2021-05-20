Николай Воробьев:Активность жителей говорит об интересе к предварительному голосованию «Единой России»

С 24 по 30 мая на территории Тульской области пройдет предварительное партийное голосование «Единой России». Фото: материалы пресс-служб

С 24 по 30 мая на территории Тульской области пройдет предварительное партийное голосование «Единой России». Оно проводится накануне старта избирательной кампании по выборам нового состава Государственной Думы РФ. «Единая Россия» – единственная политическая сила в стране, которая использует открытую модель общенародного голосования за своих представителей. Люди сами определяют, кто достоин представлять партию и бороться за право стать депутатом главного законодательного органа страны.

В связи с эпидемиологической ситуацией гражданам предложен удобный, дистанционный формат участия – на специально созданном сайте https://pg.er.ru/

Зарегистрироваться в качестве выборщика на этой интернет-платформе можно до 28 мая включительно. Для этого лишь необходимо пройти авторизацию через портал «Госуслуг». Ресурс позволит всем желающим проголосовать за понравившегося кандидата, не выходя из дома. Электронные бюллетени будут двух видов – с кандидатами по федеральным избирательным округам и по одномандатным округам.

– На сегодняшний день на сайте предварительного голосования уже зарегистрировались более 34 тысяч жителей, – говорит секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Активность граждан говорит о большом интересе к уникальной партийной процедуре, позволяющей людям решать, кто будет баллотироваться в Госдуму на сентябрьских выборах. Наибольшую активность при регистрации на электронное голосование проявили жители областной столицы – онлайн-выборщиками станут свыше 8600 человек. Безусловно, цифровой формат больше востребован у молодежи, активных онлайн-пользователей. Для людей старшего поколения и всех, кто предпочитает традиционный способ голосования, мы выделяем один очный день выборов, 30 мая. По всей области «Единая Россия» организует 218 счетных участков, которые будут открыты с 8 утра до 20 часов. На этих площадках также можно будет внести свои предложения в программу развития Тульской области до 2026 года. Уверен, земляки с активной гражданской позицией обязательно используют эту возможность и внесут свой вклад в будущее региона.