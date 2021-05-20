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Происшествия20 мая 2021 9:11

Юный туляк планировал вооруженное нападение на школу

Подросток опубликовал в сети сообщение о своем желании повторить трагедию в Казани
Игорь КОПЫТОВ
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Юный туляк планировал вооруженное нападение на школу

Юный туляк планировал вооруженное нападение на школу

Фото: Алексей ФОКИН

Личность школьника установлена. Им оказался учащийся одной из тульских школ. В настоящее время, как с подростком, так и с его родителями будут работать не только психологи, но и следователи, которые дадут оценку его действиям с точки зрения законодательства.

Напомним, в конце 2020 года сотрудники ФСБ задержали 18-летнего туляка, который готовил вооруженное нападение на один из вузов города. У молодого человека нашли обрез охотничьего ружья.

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