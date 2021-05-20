Юный туляк планировал вооруженное нападение на школу Фото: Алексей ФОКИН

Личность школьника установлена. Им оказался учащийся одной из тульских школ. В настоящее время, как с подростком, так и с его родителями будут работать не только психологи, но и следователи, которые дадут оценку его действиям с точки зрения законодательства.

Напомним, в конце 2020 года сотрудники ФСБ задержали 18-летнего туляка, который готовил вооруженное нападение на один из вузов города. У молодого человека нашли обрез охотничьего ружья.