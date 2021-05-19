В этом году филиал "Среднерусский" АО "Газпромбанк" отмечает 30-летие

В этом году филиал "Среднерусский" АО "Газпромбанк" отмечает юбилей. Фото: материалы пресс-служб

Нашему сотрудничеству более 20-ти лет, за этот период сложились крепкие партнерские отношения, построенные на доверии и взаимопонимании.

Совместно со "Среднерусским" филиалом Банка наш холдинг реализовал ряд важнейших проектов, уверен, что плодотворное сотрудничество будет продолжено.

Отмечу, что Банк находится в постоянном развитии, становится удобнее для представителей малого бизнеса и физических лиц, с каждым годом расширяет спектр предоставляемых услуг, участвует в серьезных программах на благо развития Тульской области.

Желаю коллективу филиала реализации всех намеченных целей, стабильности и дальнейшего движения вперед!

Генеральный директор Издательского холдинга "Дом прессы" Павел Коренюгин.