Прокурором Тульской области станет Александр Грицаенко Фото: Алексей ФОКИН

Пару дней назад Президент РФ предложил на должность прокурора Тульской области действующего зампрокурора Калининградской области Александра Грицаенко. Сегодня Совет Федерации на пленарном заседании одобрил представленные кандидатуры для назначения на должность прокуроров семи регионов и заместителя генерального прокурора.

Новый прокурор займет место Романа Праскова, который ушел с этого поста в феврале текущего года.

Александр Грицаенко, старший советник юстиции, родился в 1979 году в городе Калининграде. Службу в органах прокуратуры начал в 2001 году следователем Калининградской прокуратуры по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях области. С 2003 года — старший следователь отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Калининградской области, с 2006 года — следователь по особо важным делам прокуратуры, с 2007 года — заместитель прокурора Зеленоградского района, в 2007-2008 годах — руководитель Светлогорского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Калининградской области, в 2008 году — помощник прокурора Балтийского района города Калининграда и заместитель Неманского городского прокурора. Был прокурором Полесского района в 2008-2010 годах. В мае 2013 года Грицаенко назначен заместителем прокурора Калининградской области.