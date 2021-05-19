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Общество19 мая 2021 13:21

Жители тульского ЖК «Парус» регулярно вынуждены голодать

Лечебное голодание им «прописали» энергетики
Игорь КОПЫТОВ
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Жители тульского ЖК «Парус» регулярно вынуждены голодать

Жители тульского ЖК «Парус» регулярно вынуждены голодать

Фото: Игорь КОПЫТОВ

В многоэтажных новостройках, расположенных по улице Хворостухина, в последнее время регулярно отключается электричество. При этом не на какие-то три-четыре часа — для проведения профилактических работ, а порой на пол-суток. Да и еще не тогда, когда большинство людей находятся на работе, и причиняемые неудобства минимальны, а с обеда и порой до самого утра следующего дня.

Так, по словам проживающих в девяти пресловутых домах №№15, 17, 19, 25, 27, 29, 31 и 33, во вторник, 27 апреля электричества не было примерно с 6 утра до 22.20, 11 мая - с 13.20 до 5 утра, 18 мая - с 15.30 до 22.40. Причиной называют повреждение кабеля, который находится в собственности и обслуживается филиалом «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго». Согласно официальному ответу на жалобу местных жителей, компания не нарушает допустимых сроков по восстановлению электроподачи — а они могут на совершенно законных основаниях достигать в отдельных случаях суток и более.

Однако почему-то никто из энергетиков не учитывает, что новостройки ЖК «Парус» так называемой повышенной этажности, и согласно пожарным нормативам, не имеют газопроводов и снабжены электрическими плитами. То есть проживающие здесь туляки попросту не имеют возможности во время отключений электроэнергии приготовить себе еду. А это влечет не только элементарные бытовые неудобства, влияющие на здоровье, но и финансовые затраты.

При этом на быстрое разрешение ситуации обитателям ЖК «Парус» не приходится. В том же ответе от представителя «Оборонэнерго» на жалобу указаны сроки запланированного капитального ремонта кабеля с заменой участка протяженностью более 1,5 километров аж 2022-2024 годы.

Жители тульского ЖК «Парус» регулярно вынуждены голодать

Жители тульского ЖК «Парус» регулярно вынуждены голодать

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