Радость движения

Заболевания опорно-двигательного аппарата требуют к себе очень внимательного отношения. Фото: материалы пресс-служб

Бездействие и промедление могут привести к нарушению подвижности суставов и позвоночника и в результате иногда даже к инвалидности. Какие программы лечения и реабилитации предлагают сейчас санатории?

Наш консультант – главный врач санатория (курорта) «Краинка» Виктор Лоенко:

– Мы предлагаем нашим пациентам индивидуальные программы оздоровления. Они разрабатывались на основании многолетнего опыта применения уникальных природных лечебных факторов санатория, таких как торфяные грязи, минеральные воды, климатотерапия, а также ряда физиотерапевтических процедур.

Заболевания опорно-двигательного аппарата требуют к себе очень внимательного отношения. Фото: материалы пресс-служб

Программа «Позвоночник – ключ к здоровью»

Бурное развитие цивилизации привело нас к малоподвижному образу жизни в сочетании с высоким нервно-психическим напряжением, зачастую – к работе в вынужденной позе (прог-раммисты, водители, бухгалтеры и проч.). В итоге – остеохондроз «выводит из строя», давая значительное количество дней нетрудоспособности, и что самое печальное – заболевание «молодеет». А ведь от состояния позвоночника зависит работа многих органов и систем! Специалисты утверждают, что любой человек, даже ведущий здоровый образ жизни, нуждается в коррекции позвоночника. Благодаря комплексному воздействию (торфяные грязи, различные виды массажа, лечебная гимнастика в зале и в бассейне, водные процедуры) снимаются мышечный спазм и отеки, восстанавливается подвижность позвоночника, формируется мышечный корсет.

Программа «Легкий шаг»

Деструктивные процессы в суставах крайне трудно поддаются лечению, а достигаемый с помощью медикаментов результат носит кратковременный характер и имеет довольно много побочных эффектов. Наилучшего результата можно добиться, применяя комплекс воздействий природных лечебных факторов: терренкура по липовым аллеям парка санатория и соснового бора, оздоровительного плавания, лечебной физкультуры, методов физиотерапевтического лечения.

Заболевания опорно-двигательного аппарата требуют к себе очень внимательного отношения. Фото: материалы пресс-служб

Некоторые виды процедур, применяемых в оздоровительных программах:

магнитотерапия – метод физиотерапевтического лечения с помощью воздействия на организм магнитным полем. Магнитное поле повышает иммунитет, оказывает противоболевое и противоотечное действие, снимает воспаление, усиливает регенерацию тканей, улучшает лимфодренаж. Применение магнитотерапии очень актуально у пациентов старшей возрастной группы, имеющих множество противопоказаний к активному лечению. Магнитотерапия применяется при артрозах различной локализации, артритах, дистрофических заболеваниях позвоночника (остеохондроз, спондилез, спондилоартроз);

грязевые аппликации, а также грязевые обертывания являются наиболее эффективными в лечении опорно-двигательного аппарата. Лечебная грязь добывается из торфяного болота, расположенного в 1,5 км от курорта. Грязь уникальна по органическим веществам, микроэлементам и ряду других антибактериальных и биологически активных веществ. Таким образом, грязь положительно влияет на организм больного за счет не только теплового, но и рефлекторного воздействия химических веществ, оказывает на него противовоспалительное, обезболивающее, противоаллергическое, регенерирующее действие. Эффект заметен уже с первых процедур.

Комплексное оздоровление в санатории включает также богатое физиотерапевтическое лечение: массаж (медицинский и подводный), лазеротерапию, бальнеолечение (ванны минеральные, жемчужные, ароматические, контрастные, скипидарные, вихревые, камерные и др.), сухие углекислые ванны, ингаляции, парафино-озокеритолечение, полостные орошения минеральной водой, занятия лечебной физкультурой, рефлексотерапию (иглоукалывание), занятия в тренажерном зале, скандинавскую ходьбу и оздоровительное плавание в бассейне. Неотъемлемой частью лечения являются санаторно-курортный режим, диетическое питание, внутренний прием минеральных вод.

Диагностическая база санатория предлагает УЗИ и рентген-диагностику, ЭКГ, разнообразную лабораторную диагностику.

Своевременное и систематическое применение курсов санаторно-курортного лечения позволяет затормозить и предотвратить дистрофические процессы не только в опорно-двигательном аппарате, но и в других органах и системах.