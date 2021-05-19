На последних звонках в Тульской области разрешат присутствовать родителям со справкой о прививке от COVID-19

Стали известны даты последних звонков в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Так, последние звонки в школах состоятся для 12 тысяч девятиклассников - 21 мая, а для 6 тысяч 11-классников - 22 мая.

Дошкольники попрощаются с детсадами тоже в один день - 28 мая.

Все мероприятия будут проводиться при соблюдении коронавирусных ограничений и мер безопасности. Допустимое число участников — не более половины от заполняемости зала, если оно организовано в закрытом помещении. Кстати, правило не распространяется на родителей, прошедших вакцинацию. Для улицы те же требования, что и в помещениях: санитарная дистанция, просьба не совмещать одновременно разные классы и группы.