Как добиться голливудской улыбки?

Все больше людей записываются на консультацию именно по поводу этой эстетической процедуры. Все потому, что виниры радикально изменяют зону улыбки, позволяют добиться идеальных форм, размера и цвета зубов. Благодаря им можно исправить многие ситуации, не прибегая к брекет-системам и коронкам. Например, цвет, форму, тремы, диастемы, скученность, смещение, легкую кривизну зубов, деформацию, сколы.

– Что же представляют из себя виниры и почему процедура так популярна?

– Керамический винир – это тончайшая пластина из высококачественной керамики толщиной примерно 0,2-0,5 мм. Фиксируется на лицевой стороне зуба. Как правило, их устанавливают на передние и видимые боковые зубы.

Как добиться голливудской улыбки?

Различают два основных вида виниров – композитные и керамические.

Я в своей работе отдаю предпочтение керамическим винирам, так как их преимущества очевидны. Композит теряет блеск, со временем темнеет и расслаивается. А виниры из керамики более долговечны и эстетичны, они не поддаются окрашиванию, не меняют своей формы, сохраняют рельефность и обладают блеском натуральных зубов. Сов-ременные керамичес-кие виниры полностью сливаются с природной эмалью, и вы не сможете отличить натуральный зуб от винира.

– А как происходит процесс установки виниров?

– Он включает в себя несколько этапов. Если вы хотите поставить себе виниры, в первую очередь необходимо выяснить суть проблемы, которую вы хотите решить с их помощью. Все это определяется на первичной консультации. Во время первого визита я исследуею зубы и микрофлору рта. В первую очередь обращаю внимание на прикус. Если дефект связан с ортодонтией, предлагается пройти ортодонтическое лечение на брекетах или капах для выравнивания зубов. Вместе с пациентом мы определяем оттенок и форма будущего изделия. Далее следует обточка зубов и снятие слепка, по которому изготавливается модель. Чтобы пациент не испытывал дискомфорт в этот период, на обточенные зубы устанавливаются временные плас-тиковые виниры.

Время изготовления керамических виниров колеблется от недели до трех. Готовые накладки примеряются и, если пациента все устраивает, фиксируются на зубах.

Как добиться голливудской улыбки?

– А какой срок службы у виниров?

– Уход за винирами такой же, как за обычными зубами. Необходимо тщательно чистить зубы не реже двух раз в день, а также раз в полгода делать профессиональную гигиену полос-ти рта у стоматолога. Не стоит злоупотреблять слишком твердой пищей, пытаться перекусить зубами проволоку или грызть орехи. Если соблюдать эти простые правила, то виниры прослужат вам много лет.

Среди лучших производителей виниров стоит отметить немецкого E-max. Эти виниры отличаются высокой надежностью и прочностью. Сегодня виниры очень востребованы. Они возвращают красоту, позволяют выглядеть моложе и привлекательнее.

Как добиться голливудской улыбки?

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