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ЗДОРОВЬЕ19 мая 2021 9:45

Как добиться голливудской улыбки?

Сейчас одно из самых популярных направлений в эстетической стоматологии – это установка виниров. Наш эксперт – руководитель стоматологической клиники L Dent Элвар Ахадов
Игорь КОПЫТОВ
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Как добиться голливудской улыбки?

Как добиться голливудской улыбки?

Все больше людей записываются на консультацию именно по поводу этой эстетической процедуры. Все потому, что виниры радикально изменяют зону улыбки, позволяют добиться идеальных форм, размера и цвета зубов. Благодаря им можно исправить многие ситуации, не прибегая к брекет-системам и коронкам. Например, цвет, форму, тремы, диастемы, скученность, смещение, легкую кривизну зубов, деформацию, сколы.

– Что же представляют из себя виниры и почему процедура так популярна?

– Керамический винир – это тончайшая пластина из высококачественной керамики толщиной примерно 0,2-0,5 мм. Фиксируется на лицевой стороне зуба. Как правило, их устанавливают на передние и видимые боковые зубы.

Как добиться голливудской улыбки?

Различают два основных вида виниров – композитные и керамические.

Я в своей работе отдаю предпочтение керамическим винирам, так как их преимущества очевидны. Композит теряет блеск, со временем темнеет и расслаивается. А виниры из керамики более долговечны и эстетичны, они не поддаются окрашиванию, не меняют своей формы, сохраняют рельефность и обладают блеском натуральных зубов. Сов-ременные керамичес-кие виниры полностью сливаются с природной эмалью, и вы не сможете отличить натуральный зуб от винира.

– А как происходит процесс установки виниров?

– Он включает в себя несколько этапов. Если вы хотите поставить себе виниры, в первую очередь необходимо выяснить суть проблемы, которую вы хотите решить с их помощью. Все это определяется на первичной консультации. Во время первого визита я исследуею зубы и микрофлору рта. В первую очередь обращаю внимание на прикус. Если дефект связан с ортодонтией, предлагается пройти ортодонтическое лечение на брекетах или капах для выравнивания зубов. Вместе с пациентом мы определяем оттенок и форма будущего изделия. Далее следует обточка зубов и снятие слепка, по которому изготавливается модель. Чтобы пациент не испытывал дискомфорт в этот период, на обточенные зубы устанавливаются временные плас-тиковые виниры.

Время изготовления керамических виниров колеблется от недели до трех. Готовые накладки примеряются и, если пациента все устраивает, фиксируются на зубах.

Как добиться голливудской улыбки?

– А какой срок службы у виниров?

– Уход за винирами такой же, как за обычными зубами. Необходимо тщательно чистить зубы не реже двух раз в день, а также раз в полгода делать профессиональную гигиену полос-ти рта у стоматолога. Не стоит злоупотреблять слишком твердой пищей, пытаться перекусить зубами проволоку или грызть орехи. Если соблюдать эти простые правила, то виниры прослужат вам много лет.

Среди лучших производителей виниров стоит отметить немецкого E-max. Эти виниры отличаются высокой надежностью и прочностью. Сегодня виниры очень востребованы. Они возвращают красоту, позволяют выглядеть моложе и привлекательнее.

Как добиться голливудской улыбки?

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