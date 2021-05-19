Звезды, от которых избавляются

Многие женщины согласятся, что сосудистая сеточка причиняет дискомфорт и вызывает комплексы. Для маскировки проблемы пятен в ход идут корректоры и плотные тональные средства. Кто-то даже не рискует надеть юбку или футболку в жаркую погоду, если проблема возникает не только на лице.

Из-за несвоевременных мер запущенный купероз может разрастаться и становиться более выраженным. Чтобы этого избежать, нужно понять причину проблемы. Сегодня исследована масса факторов, которые провоцируют выступающие капилляры:

• ухудшение свойств стенок сосудов;

• резкие изменения гормонального фона;

• наследственный фактор;

• избыточный вес;

• работа «на ногах» и постоянное ношение каблуков;

• вредные привычки.

Звезды, от которых избавляются

Для исследования своей проблемы лучше обратиться к врачу-флебологу. А убрать видимые последствия болезни вам поможет косметолог. Сегодня современная косметология для удаления сосудистой сетки предлагает два инновационных аппарата: немецкий диодный лазер MeDioStar Next Pro с насадкой VAS для тела; израильская платформа InMode с насадкой Lumecca для удаления сосудов на лице.

Звезды, от которых избавляются

В большинстве случаев сосудистая сеточка уходит уже после первого сеанса, а в сложных может понадобиться 2-4 сеанса с интервалом в 4 недели. И вуаля - шорты, короткие юбки и бикини снова ваши друзья. Скоро лето!

Уникальная многофункциональная платформа InMode, которая представляет собой прорыв в сфере эстетической медицины, предлагая малоинвазивные и неинвазивные методики для наиболее востребованных эстетических процедур по омоложению.

Звезды, от которых избавляются

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