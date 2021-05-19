В Тульской области следственный комитет организовал проверку по факту падения из окна трехлетнего ребенка Фото: материалы пресс-служб

По предварительным данным, 18 мая около четырех часов дня трехлетний мальчик выпал из окна одной из квартир на улице Мира города Алексин. В момент произошедшего дома находились две сестры ребенка, 6 и 7 лет. Отец ненадолго отлучился из квартиры к своему припаркованному у дома автомобилю, мать находилась на работе. В семье, которая считается благополучной, воспитывается пятеро детей.

В настоящее время пострадавший ребенок в тяжелом состоянии на вертолете доставлен в медицинское учреждение города Тулы, за его жизнь борются врачи.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.