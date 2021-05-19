Таксисты в Туле зарабатывают в месяц больше 100 тысяч рублей

Иной раз поездка по Туле на такси выходит дешевле, чем на общественном транспорте. Особенно, после весеннего подорожания проезда до 25 рублей и если добираться нужно с пересадкой. О работе такси в Туле говорим с замдиректора таксопарка iTaxi Алексеем Вороновым. Парк входит в тройку крупнейших по городу.

ПО ТАРИФУ «КОМФОРТ» КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ЗАКАЗ

— У нас есть корпоративные заказы, люди как раньше делают через звонок по телефону. Но на них далеко не уедешь. Пассажиры сегодня вызывают машину через смартфон. Поэтому мы решили сотрудничать с Яндекс.Такси, — рассказывает Алексей Воронов.

Чаще в такси идут работать мужчины. На сотню водителей, которые сотрудничают с iTaxi в Туле, всего две девушки.

— Приходят люди в возрасте 35 — 45 лет. Есть военные на пенсии, есть команда воздухоплавателей. Они летают на воздушных шарах в летний сезон, а на зиму возвращаются к нам, — делится руководитель.

Водители работают на своих и арендных машинах. Используют самые популярные «рабочие лошадки» Volkswagen Polo, Renault Logan, Skoda Octavia и Rapid.

— На тарифе «Комфорт» работают на Octavia. Когда мы их только привезли, спроса не было — меньше 1% заказов. А сейчас каждый третий заказ по тарифу «Комфорт». Водители в настройках приложения могут выбирать, заказы с каких тарифов им принимать. Например, если нет «Комфорта», можно взять «Эконом». Но фишка в том, что последнее время «Комфорт» есть всегда.

Нелегальные таксисты в Туле еще остались. Но у агрегаторов строгие требования к партнерам.

— Наши водители всегда выходят на линию с медосмотром, машины в рейс выпускает механик. Поэтому пассажиры могут быть спокойны. Ручаюсь, что все документы будут в порядке.

Кстати, подключиться к этому агрегатору в Туле могут люди с инвалидностью. Например, нарушениями слуха. Водить машину им не запрещено, но работу в других сферах найти сложно. В такси для таких водителей противопоказаний нет.

ХОРОШО ПОЛУЧАЕТ ТОТ, КТО НЕ КОПАЕТСЯ В ЗАКАЗАХ

Доход водителя прямо зависит от его желания трудиться.

— Один будет сидеть щелкать семечки в машине и пропускать заказы, а другой браться за все заявки. И второй справедливо заработает больше. Некоторые таксисты начинают копаться в заказах, отказываются и системе сложнее подобрать для них пассажиров. Поэтому секрет просто: принимаете все заказы и в конце дня выходит хорошая сумма, — говорит Алексей Воронов.

При нас руководитель смотрит доход одного из водителей — 140 тысяч рублей. Из этих денег около 30 тысяч рублей уйдет на оплату аренды авто и заправку газом.

— У Яндекса есть разные бонусы для водителей. Например, доплата за конкретный заказ. То есть пассажир платит одну сумму, а агрегатор позже доначисляет водителю за поездку. Очень актуально в часы пик. Доплата достигает 600 рублей за поездку. Есть бонусы за число заказов. Поэтому и имеет смысл брать всех пассажиров, даже если на первый взгляд цена поездки кажется дешевой.

Таксисты сами выбирают удобный график работы. Кто-то выходит пятидневку, другие шесть дней или два через два.

— Отдыхать обязательно нужно. Хотя бы один день в неделю. В Яндекс.Такси ограничивают доступ к заказам водителям, которые работают больше 16 часов в день. Да и мы если замечаем, что человек месяц без выходных на линии, то отправляем отдыхать. Если они ни в какую не хотят отдыхать, то увольняем их, потому что безопасность пассажиров не должна страдать.

Но даже 16 часов в день работать руководитель не советует. Говорит, что больше 100 тысяч рублей в месяц можно заработать и при смене в десять часов. Главное выходить на линию в нужное время.

— Около шести утра перед началом часа пик. И пока люди с работы домой не поедут. После этого смело можно ехать отдыхать. Хотя кто-то наоборот любит работать, когда дороги свободны. Сейчас еще появился тариф «Доставка». Там можно перевозить небольшие грузы от человека к человеку. Можно работать на машинах, которые не подходят для такси.

КСТАТИ

Сколько получают таксисты Тулы

Замдиректора таксопарка озвучил доход на уровне 140 тысяч рублей. Словам нашего собеседника мы доверяем, но все же решили проверить информацию. В соцсетях нашли закрытые группы тульских таксистов. Там говорят про машины, делятся историями, обсуждают парки.

Среди постов удалось найти обсуждения и доходов. Его опубликовали в конце апреля. Один из участников сообщества написал:

«Недавно начала катать Яндекс.Такси. Поделитесь, у кого сколько выходит?».

В комментариях мы нашли несколько снимков: водители фотографировали свое приложение, в котором показывается доход. Имена таксистов и названия их парков мы скрыли, чтобы никого не обидеть.

26,8 тысяч рублей у Егора за неделю с 26 апреля по 2 мая. Сумма уже после вычета всех комиссий. В один из дней водитель сделал заказов на 7,6 тысяч рублей.

Этот кадр от Михаила. Статистика за неделю 19 — 25 апреля. Доход таксиста чуть более 35 тысяч рублей.

А вот прямое подтверждение словам руководителя парка. Один из пользователей поделился отчетом за месяц — по итогам апреля 140 тысяч рублей. Причем по графику видно, что в марте было даже немногим больше.