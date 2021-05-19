Плюс 10 тысяч рублей каждому россиянину?

Руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Тульской областной Думе Сергей Гребенщиков.

Депутаты Госдумы от «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ» до конца весенней сессии внесут в Нижнюю палату парламента законопроект о выплате безусловного базового дохода малоимущим. В перспективе такие выплаты должны получать все россияне вне зависимости от уровня заработка.

- Речь идет о некой сумме, которая будет выплачиваться каждому человеку независимо от рода его деятельности и социального статуса, – говорит руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Заксобрании Тульской области Сергей Гребенщиков. – В первую очередь такую помощь должны получать нуждающиеся люди.

Сейчас эта инициатива находится на этапе разработки. Как отмечают эсеры, реализация законопроекта не потребует дополнительных затрат, покрываемых за счет бюджета.

Депутаты не планируют вводить новый налог для обеспечения такой субсидии.

- Достаточно перераспределить поступления от продажи углеводородного сырья, - уточнил Сергей Гребенщиков.

Напомним, согласно данным Росстата, почти 18 млн человек по-прежнему получают сумму меньше прожиточного минимума. Эсеры убеждены, что их инициатива об установке гарантированных выплат позволит значительно сократить число людей, живущих за чертой бедности.