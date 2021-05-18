Дмитрий Парфенов останется главным тренером тульского «Арсенала» в следующем сезоне Фото: материалы пресс-служб

Напомним, что ранее появились слухи о том, что «Арсенал» может возглавить бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов, который уже ранее работал в «Арсенале» в 2018 году. Он также был в таких клубах, как минские «Торпедо» и «Локомотив», запорожский «Металлург», «Шериф», львовские «Карпаты», «Севастополь», «Краснодар», грозненский «Ахмат», московский «Спартак» и «Рига». А с «Краснодаром» Кононов стал бронзовым призером чемпионата России сезона-2014/2015. В последнее время он работал в Латвии.

Сам Парфенов принял «Арсенал» по ходу сезона. При нем команд проиграла все гостевые матчи — отсюда и появились слухи об отставке. Вместе с тем, под руководством специалиста «оружейники» смогли остаться в РПЛ, заняв 14 строчку.