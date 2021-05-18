Поворот напротив областной прокуратуры в Туле окончательно запрещен Фото: Игорь КОПЫТОВ

Новую схему движения на проспекте Ленина ввели, чтобы снизить аварийность еще с 10 мая, однако туляки продолжали ехать по прежней схеме движения, так как двойной сплошной разметки не было.

Лишь накануне ночью, неделю спустя, после официального вступления изменений в силу, необходимую разметку нанесли.

Кстати, исчез разрыв в двойной сплошной и напротив здания по проспекту Ленина, 79.

Поворот напротив областной прокуратуры в Туле окончательно запрещен Фото: Игорь КОПЫТОВ

Поворот напротив областной прокуратуры в Туле окончательно запрещен Фото: Игорь КОПЫТОВ