Поворот напротив областной прокуратуры в Туле окончательно запрещен
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Новую схему движения на проспекте Ленина ввели, чтобы снизить аварийность еще с 10 мая, однако туляки продолжали ехать по прежней схеме движения, так как двойной сплошной разметки не было.
Лишь накануне ночью, неделю спустя, после официального вступления изменений в силу, необходимую разметку нанесли.
Кстати, исчез разрыв в двойной сплошной и напротив здания по проспекту Ленина, 79.
Поворот напротив областной прокуратуры в Туле окончательно запрещен
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Поворот напротив областной прокуратуры в Туле окончательно запрещен
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Поворот напротив областной прокуратуры в Туле окончательно запрещен
Фото: Игорь КОПЫТОВ