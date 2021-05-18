Поворот налево из крайнего правого ряда: новые правила движения по тульским дорогам Фото: Игорь КОПЫТОВ

Для этого две левые полосы дороги по направлению к центру города отделили столбиками от полосы правой, дав 20-метровую возможность выезжающим с Восточного обвода сделать выбор, по какой из полос двигаться. Впрочем, соответствующий знак абсолютно четко гласит: из правой можно исключительно совершать поворот на Некрасова.

Появился и совсем необычный светофор на перекрестке — все три секции состоят из стрелки «налево».

Поворот налево из крайнего правого ряда: новые правила движения по тульским дорогам Фото: Игорь КОПЫТОВ

Впрочем, ни разметка, ни светофор не дают стопроцентной гарантии соблюдения правил дорожного движения ее участниками. На глазах нашего корреспондента резвый лихач, воспользовавшись тем, что права полоса была свободна, промчался, не притормаживая по ней, прямо, «подрезав» таким образом машины на средней и левой полосах.