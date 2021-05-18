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Общество18 мая 2021 12:32

Поворот налево из крайнего правого ряда: новые правила движения по тульским дорогам

Правда, исключение с такой формулировкой в городе внедрено только в одном месте: на пересечении улиц Оборонной и Некрасова
Игорь КОПЫТОВ
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Поворот налево из крайнего правого ряда: новые правила движения по тульским дорогам

Поворот налево из крайнего правого ряда: новые правила движения по тульским дорогам

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Для этого две левые полосы дороги по направлению к центру города отделили столбиками от полосы правой, дав 20-метровую возможность выезжающим с Восточного обвода сделать выбор, по какой из полос двигаться. Впрочем, соответствующий знак абсолютно четко гласит: из правой можно исключительно совершать поворот на Некрасова.

Появился и совсем необычный светофор на перекрестке — все три секции состоят из стрелки «налево».

Поворот налево из крайнего правого ряда: новые правила движения по тульским дорогам

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Впрочем, ни разметка, ни светофор не дают стопроцентной гарантии соблюдения правил дорожного движения ее участниками. На глазах нашего корреспондента резвый лихач, воспользовавшись тем, что права полоса была свободна, промчался, не притормаживая по ней, прямо, «подрезав» таким образом машины на средней и левой полосах.

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