На улицах Тулы бесплатно раздают питьевую воду Фото: Алексей ФОКИН

Раздача проходит по следующим адресам: ул. Максима Горького, 1; ул. Октябрьская, 9 и 95; ул. Пузакова, 5; перекресток улиц Смидович и 9 Мая; ул. Кутузова, 13; ул. Вильямса, 32; перекресток улиц Марата и Плеханова; ул. Металлургов, 43 и 62; ул. Фрунзе, 5; ул. Кауля, 45; ул. Н. Руднева, 62; проспект Ленина, 28; перекресток улиц Жаворонкова и Ф. Энгельса; Красноармейский проспект, 17 и 48, корпус 2, перекресток проспекта Ленина и улицы Советской; перекресток Первомайской и проспекта Ленина и Красноармейского проспекта с улицей Фрунзе.