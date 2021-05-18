Назван предпочтительный размер пенсии

Большинство жителей Тульской области считают, что размер пенсии должен соответствовать средней зарплате.

Большинство жителей Тульской области считают, что размер пенсии должен соответствовать средней зарплате и составлять около 30 тысяч рублей. Такие данные следуют из опроса, который на прошлой неделе провела партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ».

В исследовании приняли участие 1350 жителей Тульской области. Из них 864 человека признались, что хотели бы получать более высокую пенсию. При этом лишь четыре процента респондентов довольны размером установленной выплаты.

- Будет справедливо, если государство будет платить пенсионерам около 30 тысяч рублей, – говорит участник опроса Андрей Макаров. – Сейчас я получаю 10 тысяч с копейками. Хорошо, что в свое время получил профессию слесаря. Если бы не подрабатывал, умер бы с голоду.

По словам проводившего опрос активиста Антона Путилина, средний размер пенсии в Туле составил 9-10 тысяч рублей. Этой суммы достаточно для покупки базового набора продуктов и оплаты ЖКХ. На дорогостоящие лекарственные препараты средств уже недостаточно. «С этим пожилым людям помогают близкие родственники», – подытожил волонтер.

Как сообщил член Центрального совета партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Александр Бычков, эсеры регулярно проводят подобные опросы. Таким образом партия «старается быть в контакте с избирателями».

- Люди рассказывают нам о действительно важных, актуальных проблемах, а мы как парламентская партия пытаемся находить пути их решения, – объяснил политик.

По его словам, эсеры уже планируют скорректировать пенсионное законодательство. Партия настаивает на своевременной индексации и увеличении суммы выплат по старости.

Напомним, по данным Минтруда, средний размер пенсии в России на 1 января 2021 года составил 15 744 рубля.