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Общество18 мая 2021 9:03

Назван предпочтительный размер пенсии

Туляки хотят получать 25-30 тысяч рублей в месяц
Игорь КОПЫТОВ
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Большинство жителей Тульской области считают, что размер пенсии должен соответствовать средней зарплате.

Большинство жителей Тульской области считают, что размер пенсии должен соответствовать средней зарплате.

Большинство жителей Тульской области считают, что размер пенсии должен соответствовать средней зарплате и составлять около 30 тысяч рублей. Такие данные следуют из опроса, который на прошлой неделе провела партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ».

В исследовании приняли участие 1350 жителей Тульской области. Из них 864 человека признались, что хотели бы получать более высокую пенсию. При этом лишь четыре процента респондентов довольны размером установленной выплаты.

- Будет справедливо, если государство будет платить пенсионерам около 30 тысяч рублей, – говорит участник опроса Андрей Макаров. – Сейчас я получаю 10 тысяч с копейками. Хорошо, что в свое время получил профессию слесаря. Если бы не подрабатывал, умер бы с голоду.

По словам проводившего опрос активиста Антона Путилина, средний размер пенсии в Туле составил 9-10 тысяч рублей. Этой суммы достаточно для покупки базового набора продуктов и оплаты ЖКХ. На дорогостоящие лекарственные препараты средств уже недостаточно. «С этим пожилым людям помогают близкие родственники», – подытожил волонтер.

Как сообщил член Центрального совета партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Александр Бычков, эсеры регулярно проводят подобные опросы. Таким образом партия «старается быть в контакте с избирателями».

- Люди рассказывают нам о действительно важных, актуальных проблемах, а мы как парламентская партия пытаемся находить пути их решения, – объяснил политик.

По его словам, эсеры уже планируют скорректировать пенсионное законодательство. Партия настаивает на своевременной индексации и увеличении суммы выплат по старости.

Напомним, по данным Минтруда, средний размер пенсии в России на 1 января 2021 года составил 15 744 рубля.

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