В селе Добром Суворовского района почтили жен-мироносиц

В Добром праздник организовали участницы Межрегионального общественного движения социальной помощи Мироносиц.

Участницы движения оказывают помощь в восстановлении Свято-Покровского Доброго мужского монастыря, который был основан еще в 14 веке.

Приветствуя собравшихся, настоятель монастыря, игумен Антипа отметил, что мироносицы от чистого сердца помогают, заботятся о ближних. По велению сердца они делают добрые дела, помогают тем, кто нуждается.

Жены-мироносицы — это женщины, помогавшие Иисусу Христу, сопровождавшие Спасителя и первыми возвестившие о его Воскресении. Слово «мироносицы» происходит от слова «миро» — эти женщины первыми пришли к Гробу Господню с ароматами и благовониями для ритуального умащения тела умершего Иисуса. Жены-мироносицы почитаются в христианстве как пример стойкости, христианской любви и милосердия.

В селе Добром Суворовского района почтили жен-мироносиц

Праздник посетили уполномоченный по правам человека в Тульской области Галина Фомина и уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Зыкова.

«В Добром сегодня рождается замечательный праздник в честь жен-мироносиц. Они были образцом веры и нравственности, несли любовь, милосердие и преданность. Это то, что сегодня нам очень нужно, чтобы в семьях было взаимопонимание, любовь и душевное тепло», - отметила Галина Фомина.

«Разделяю цели организации мироносиц. Если в каждом человеке будет вера в Бога, то поменяется и наша жизнь, наши семьи и дети в них будут счастливы. Я уверена, что движение станет центром притяжения и отправной точкой для изменения жизни людей» - сказала Наталия Зыкова.

В селе Добром Суворовского района почтили жен-мироносиц

Галина Фомина и Наталия Зыкова поблагодарили Межрегиональное движение мироносиц за благое дело, объединение селян и эту замечательную встречу. На праздник жители села пришли целыми семьями, приехали гости соседних населенных пунктов, а также из Суворова, Москвы и Тулы.

С концертной программой выступил скрипач и вокалист, лауреат российских и международных конкурсов Алексей Алексеев.

Для маленьких гостей работали аниматоры, были организованы мастер-классы, флешмобы, игры, конкурсы и чаепитие.

Инициативу проведения праздника поддержала и администрация района. Заместитель главы Лариса Кухникова выразила надежду, что праздник в честь мироносиц будет отмечаться в Добром ежегодно.