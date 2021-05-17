Коронавирус в Тульской области: по данным на 17 мая за минувшую неделю выздоровели 335 человек Фото: Алексей ФОКИН

Также с 11 по 17 мая зарегистрирован 351 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 24 районов и городских округов. В Каменском районе и рабочем поселке Новогуровский случаев COVID-19 не зарегистрировано. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 39377 случаев заболевания.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 41 пациента в возрасте от 42 до 94 лет. У большинства пациентов в анамнезе – хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 1960 человек.