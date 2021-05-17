Избирательная комиссия Тульской области вышла с новой законодательной инициативой

Состоялось 145-ое внеочередное заседание избирательной комиссии Тульской области.
В рамках повестки дня было рассмотрено два вопроса. Комиссия в порядке законодательной инициативы внесла в Тульскую областную Думу проект закона Тульской области «О внесении изменений в статьи 7 и 14 Закона Тульской области «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума Тульской области» и Закон Тульской области «О выборах Губернатора Тульской области» в целях приведения регионального законодательства в соответствие с новыми положениями федерального законодательства, внесенными в апреле 2021 года.
В соответствии с законопроектом, в Закон Тульской области «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума» № 815-ЗТО предлагается внести ряд изменений, в том числе:
- отменяется «день тишины» в случае, если принято решение
- о голосовании в течение нескольких дней подряд;
- если в бюллетень внесены более десяти кандидатов, ИКТО вправе по согласованию с ЦИК
России принять решение о том, что сведения о месте работы или службы, о статусе депутата, о принадлежности политической партии или общественному движению кандидатов не размещаются в бюллетене, а указываются в информационном материале на стенде в помещении для голосования;
- утверждается порядок участия в избирательной кампании иностранных агентов или аффилированных с иностранным агентом лиц.
В соответствии с законопроектом, в Закон Тульской области «Об избирательных комиссиях и комиссиях референдума» № 815-ЗТО предлагается внести следующие изменения:
- полномочия члена ИКТО, назначенного по предложению ЦИК России, могут быть прекращены по мотивированному представлению ЦИК России в орган, назначивший такого члена комиссии.
Также в рамках повестки дня члены областной избирательной комиссии внесли изменения в
Перечень ключевых слов и словосочетаний, содержащихся в информационных сообщениях о деятельности политических партий, представленных в Тульской областной Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом. Это связано с изменением названия партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» (новое название – Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»).