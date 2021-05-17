В тульских парках можно не опасаться клещей Фото: Алексей ФОКИН

Обработка проводится на территории Белоусовского, Комсомольского, Пролетарского, Рогожинского парков, а также Баташевского сада и парка «Патриот-Тула». Работы проводятся при отсутствии атмосферных осадков один раз в месяц.

В мае текущего года 6-7 мая был обработан ЦПКиО, 11 мая — Баташевский сад и Комсомольский парк. Сегодня, в понедельник, 17 мая, акарицидная обработка проводится в Пролетарском и Рогожинском парках, а также в «Патриоте».