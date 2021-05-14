Николай Воробьев: Заявочная кампания продемонстрировала политическую активность общественников

Среди претендующих на участие в федеральных выборах от «Единой России» – волонтеры и представители общественных организаций.

В пятницу, 14 мая завершается прием документов от участников предварительного партийного голосования «Единой России». Оно пройдет с 24 по 30 мая на территории всей страны.

Предварительное голосование «Единая Россия» проводит регулярно перед выборами в представительные органы власти. В нынешнем году процедура проходит в канун старта избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы VIII созыва.

Несмотря на определенные антиковидные ограничения, «Единая Россия» решила, как и в прежние годы, сохранить для предварительного голосования максимально открытую модель, когда выборщиком может быть любой гражданин, проживающий в избирательном округе. Это значит, что кандидаты выбираются не кулуарно, не за закрытыми закрытыми дверями кабинетов, а самым демократичным способом – всеобщим голосованием. Таким образом, жители Тульской области могут сами решить, кто, по их мнению, достоин права баллотироваться в федеральный парламент от ведущей политической силы страны.

За период заявочной кампании региональный оргкомитет зарегистрировал 27 человек, которые будут бороться за право представлять «Единую Россию» на выборах депутатов Госдумы от Тульской области. Напомним, выдвижение проходит по единому партийному списку, а также по Тульскому и Новомосковскому одномандатным избирательным округам.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель регионального оргкомитета Николай Воробьев.

В числе зарегистрированных кандидатов – 19 членов партии, три сторонника «Единой России» и пятеро беспартийных.

44 % участников предварительного голосования обладают депутатским статусом. Двое из них – действующие депутаты Госдумы Виктор Дзюба и Николай Петрунин. Шестеро представляют законодательное собрание региона – это председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев, региональные парламентарии Екатерина Толстая, Илья Курилов, Александр Рем, Илья Степанов и Андрей Дубровский. Четверо участников являются депутатами местного уровня, включая депутата Тульской городской думы, первого заместителя секретаря местного отделения «Единой России» Дарью Герасимову.

В числе кандидатов, выразивших намерение представлять «Единую Россию» на выборах в Государственную Думу, – Уполномоченный представитель Губернатора Тульской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Тульской области Надежда Школкина.

Впервые в предварительном голосовании участвуют члены регионального волонтерского центра «Единой России», отличившиеся активной работой в период пандемии. Это, например, лидеры местных отделений «Молодой Гвардии» из города Донского и Кимовского района Никита Недбайло и Лидия Кобикова. В целом среди зарегистрированных кандидатов – восемь входят в общественные объединения, шестеро представляют добровольческое движение.

– Заявочная кампания обеспечила успешный старт процедуре предварительного голосования и задала важный тренд на обновление, продемонстрировав политическую активность общественников, – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель регионального оргкомитета Николай Воробьев. – Появление новых лиц из числа волонтеров, молодежного крыла партии, людей неравнодушных и ответственных, связано с большой совместной работой в условиях пандемии коронавируса. В нее с одинаковой душевной отдачей включились малоизвестные люди и авторитетные политики, активисты с небольшим опытом и лидеры общественного мнения. И каждому – есть что сказать людям. В рамках агитационного периода предварительного голосования в связи с ограничительными мерами вместо привычных дебат-площадок кандидаты выступят с видеобращениями и представят свои программные тезисы. Впереди – большая совместная работа по формированию предвыборной программы партии, по сбору и анализу предложений в программу развития региона.

Об интересе к предварительному голосованию «Единой России» и гражданской активности жителей Тульской области говорит и число желающих принять участие в процедуре в качестве выборщиков. По последним данным, на сайте pg.er.ru в качестве избирателей от нашего региона зарегистрировались уже около 34 тысяч человек.

Напомним, выдвижение участников предварительного голосования «Единой России» стартовало 15 марта. В конце апреля федеральный оргкомитет принял решение продлить срок приема заявлений от кандидатов до 14 мая в связи с большим количеством желающих принять участие в процедуре. Итоги голосования подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в VIII созыв Госдумы утвердит Съезд партии.