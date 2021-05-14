В Тульской области начата прокурорская проверка ЧП в Щекино, в котором ребенку на голову упал камень Фото: Алексей ФОКИН

ЧП произошло накануне на улице Лукашина. О нем сообщались в соцсетях мама девочки. По ее словам, она вышла на прогулку со своими девочками. У одной из щекинских пятиэтажек по ул. Лукашина все попали «под камнепад», средняя дочь пострадала. Немного спасла шапочка.

Вместе с пострадавшей были еще две девочки, младшей из которых всего 7 месяцев, а старшей - 13 лет.

Пострадавшая девочка, которой еще не исполнилось и двух лет, получила травму головы.