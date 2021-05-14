В Тульской области в наличии есть все три вида вакцины от коронавируса
Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ
Так, вакцина «ЭпиВакКорона» поставлена в регион в ограниченном количестве и направлена в медучреждения для вакцинации ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним. По последним данным, в регионе ее имеется порядка 1000 доз.
Вакцина «КовиВак» была поставлена в Тульскую область в конце апреля в ограниченном количестве и распределена по медучреждениям. На сегодня имеется около 800 доз.
Однако самая массовая по-прежнему вакцина - «Спутник V». Она представлена в двух фасовках: индивидуальных ампулах и ампулах, рассчитанных на несколько доз.
Принять решение и дать рекомендацию о выборе вакцины может только врач.