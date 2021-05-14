Вооруженный туляк запер в своей квартире женщину с пятиленим сыном

Мужчина задержан, но вину не признает. Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщает пресс-слжба Следственного комитета, вечером 12 мая 2021 года нетрезвый 36-летний туляк встретил на улице знакомую с ее пятилетним сыном, привел в свою квартиру на улице Металлургов и запер дверь. А когда женщина попыталась уйти, приставил к ее шее нож. К счастью, потерпевшей удалось позвонить в правоохранительные органы, сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и освободили потерпевших.

Сейчас злоумышленник задержан, следователем ему предъявлено обвинение, но в ходе допроса обвиняемый вину не признал. Ведется следствие. В отношении обвиняемого решается вопрос об избрании меры пресечения.