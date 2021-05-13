Суд признал бывшего главу Богородицкого района невиновным в гибели ребенка Фото: Алексей ФОКИН

Киреевский районный суд признал бывшего главу администрации Богородицкого района невиновным в гибели ребенка от упавшего разрушенного забора. Приговор был оглашен сегодня, 13 мая.

По версии предварительного следствия, обвиняемый Игонин В.В, будучи главой администрации Богородицкого района, знал, что в Богородицке около жилых домов стоит бесхозный железобетонный забор. Этот забор не имел собственника и со временем пришел в негодность и начал разрушаться, создавая опасность жизни и здоровью горожан. Тем не менее Игонин не принял никаких мер, чтобы ограничить доступ к разрушающемуся железобетонному забору.

В мае 2018 года около 19:00 часть бетонной конструкции упала на маленького ребенка, который вместе с другими детьми играл около забора. От полученных повреждений ребенок скончался в больнице некоторое время спустя.

На процессе Игонин В.В. вину не признал и отказался давать показания. Суд после допроса потерпевшего, свидетелей, изучения доказательств пришел к выводу, что обоснованность обвинения Игонина в халатности не подтверждается, и признал его невиновным в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.