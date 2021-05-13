Прокуратура Тульской области начала проверку по факту разлива нефтепродуктов в пруд ГРЭС Фото: соцсети

Прокуратура Тульской области организовала проверку в связи с разливом дизельного топлива в Любовское водохранилище, используемое в промышленных целях.

Напомним, что пятно от нефтепродуктов на поверхности водоема 12 мая обнаружили местные жители. Разлив удалось оперативно ликвидировать - в водохранилище установили боновые заграждения, собрали с поверхности воды все нефтепродукты, пробы отправили на анализ.