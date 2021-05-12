группа "Тула Жесть"

В Туле легковой автомобиль вылетел на тротуар и насмерть сбил женщину. Это случилось на перекрестке улиц Степанова и Ложевая. Об аварии сообщили очевидцы, которые выложили фото и видео в социальных сетях.

По свидетельству очевидцев, виной тому стало столкновение «Опеля» и «Рено». От удара автомобиль «Рено» вылетел на тротуар, где сбил пешехода. Женщина скончалась на месте происшествия.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники скорой помощи и полиция. Причины столкновения выясняются.