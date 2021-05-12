Возрождая храм — возрождать село Фото: Игорь КОПЫТОВ

Отца Сергия (Крючкова) в Тульской области знают многие прихожане. За более, чем два десятка лет службы в Тульской епархии РПЦ он был настоятелем нескольких храмов. Вначале - Свято-никольского на Ржавце. Именно при нем церковь была серьезно восстановлена - была сделана заново роспись, отреставрирован иконостас, приведена в порядок внешняя отделка, прилегающая территория. Следующим был храм Первоверховных апостолов Петра и Павла — за годы службы здесь священника он превратился в настоящую жемчужину епархии.

Возрождая храм — возрождать село Фото: Игорь КОПЫТОВ

В середине же апреля нынешнего года отец Сергий пришел настоятелем в старейший храм Киреевского района, решив возродить не только былую славу Свято-Никольского храма, но и попробовать возродить окрестное село.

- Здесь ведь раньше огромное хозяйство было, при советской власти, - обводит он руками вокруг. - Людей сколько жило! Приход какой был! Тем более, что рядом разве что еще Покровская церковь в Оболенке, и все... Почитай, что на три района — Киреевский, Новомосковский да Узловский. Службы тогда тут шли ежедневно. Потом село Панино стало приходить в упадок в районных центрах открываться новые храмы...

Возрождая храм — возрождать село Фото: Игорь КОПЫТОВ

Первым делом

Вернуть былую славу — задача непростая. Да, атмосфера тут царит умиротворяющая. Как говорят прихожане — место намоленное. Сразу за парадным входом взору предстает церковный дворик, который с первого взгляда буквально очаровывает гостей. Есть в нем что-то такое нежное, и даже наивное — цветы. Удобные «парковые» лавочки под тенистыми елями. Вазоны с цветами у входа. Видно, что во все окружающее вложено море заботы и любви.

- Тут, кончено, очень много работы предстоит, - говорит отец Сергий. - Взять хотя бы прилегающую территорию. Нужно как-то или замостить все вокруг церкви, или заасфальтировать. Пасхальный Крестный ход показал, что по грязи совершать его весьма неудобно. Но это, если честно, мелочи. Первостепенных проблем две — вода и иконы.

Дело в том, что и сами образа, и иконостас у нас очень древние — подарены были еще князьями Голицыными, у которых тут когда-то неподалеку была усадьба. Все это нуждается в реставрации, хотя бы на первое время сохраняющей — чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Много лет здание отапливалось печным способом, газ удалось провести только в конце прошлого года, создать более-менее благоприятный климат. Дальше можно будет задуматься и о восстановительной реставрации.

Возрождая храм — возрождать село Фото: Игорь КОПЫТОВ

Придет вода — вернутся люди

Но все-таки главная проблема — отсутствие воды. Водопровода нет не только в храме, но и самом селе Панино. Нет — от слова вообще. Даже на улицах нет колонок. Люди ходят в Бородино за семь километров, возят бутылками, канистрами. Для таинства крещения я привожу воду из Тулы, а полы в храме мы моем дождевой, той, что собирается с кровли.

Поэтому за лето просто необходимо организовать водоснабжение хотя бы храма, а так хотелось бы в целом и по всей деревне восстановить. Ведь скважина есть, трубопровод какой-никакой тоже должен сохраниться. Необходима замена насоса, который сгорел.

Возрождая храм — возрождать село Фото: Игорь КОПЫТОВ

По мнению отца Сергия, отток местных жителей в города и другие населенные пункты можно остановить как раз тем, что попытаться создать хотя бы минимальные комфортные условия в Панино. Дорогу отремонтировать, вернуть регулярное транспортное сообщение — сегодня сюда можно приехать только на личном транспорте — а ведь в советские времена регулярно ходил автобус. Воду запустить, какой-никакой маленький магазинчик открыть — и народ воспрянет духом, село начнет оживать. Возрождаться.

И пусть власти на это глядят сквозь пальцы, Русь во все века была сильна своей духовностью, а, значит, добрые дела должны начинаться с Церкви.

Возрождая храм — возрождать село Фото: Игорь КОПЫТОВ

Развивая духовность в детях

- В задумках - восстановить церковный дом, провести туда газ. Тут раньше всегда жили священники, но лично я в этом необходимости не вижу — до Тулы мне на машине минут сорок, городские привыкли к такому пути на работу. Так что можно использовать дом, чтобы чтобы по осени открыть в нем церковно-приходскую школу для взрослых и детей, - делится отец Сергий. - Тут еще была сторожка для паломников, которые иногда приезжали сюда с ночевкой. Ее тоже надо отремонтировать, сделать пригодной для жизни. Потому что народ привык к храму, даже если постоянно проживает в Киреевске, Новомосковске. Здесь у нас действующее кладбище, у многих тут похоронены родные и близкие.

Раз от раза число прихожан на службах растет. Пока на воскресные собирается человек шестьдесят-семьдесят, а вот на праздничные литургии уже и за сотню. Слухи о том, что в Свято-Никольском храме в Панино появился самый настоящий церковный хор тоже распространяются быстро.

- Раньше здесь была одна псаломщица, а теперь приезжают восемь мужчин из храма Петра и Павла, настоятелем которого я был ранее. Хор — моя личная инициатива. Это те люди, которых я обучал церковному пению. В первый раз кто-то из прихожанок тут даже предположил, что это магнитофон играет, - улыбается отец Сергий. - Даже есть вот теперь мысли создать детский церковный хор на базе возрождаемой приходской школы. Хорошо знаю директора музыкальной школы в поселке Бородино. Возможно, мы сойдемся с ним во взглядах и идеях.

Возрождая храм — возрождать село Фото: Игорь КОПЫТОВ

Добрые нововведения

Священник признается, что пока паства относится с некоей опаской к нововведениям. Это нормально, признается он, смена настоятеля всегда болезненна для прихожан. Поэтому, в том числе, на службы приезжают хорошо знающие его туляки. Так, в субботнике, который проводился в храме накануне Пасхи, когда помогали наводить чистоту и внутри, и на территории, было больше половины приезжих из областной столицы. Но и местные тоже присоединяются, хоть еще и с опаской смотрят, не понимая, как надолго пришел сюда новый священник.

Зато проведение заупокойных литий на прицерковном кладбище все восприняли сразу. Как отмечает отец Сергий, ранее тут такого не было принято, но после первых же панихид, к нему стали обращаться с такой просьбой после каждой воскресной службы.

Возрождая храм — возрождать село Фото: Игорь КОПЫТОВ

Равно как и появление в храме, кроме традиционной церковной лавки, еще и бесплатной раздачи литературы, дисков, кассет на религиозную тематику — просто для духовного просветления.

Впрочем, даже сами религиозные праздники теперь в Свято-Никольском храме имеют каждый свою «изюминку». Так, в грядущее воскресенье, 16 мая Православная церковь вспоминает святых жен — свидетельниц страданий, смерти и Воскресения Иисуса Христа - День жен-мироносиц.

- Каждой женщине, которая придет в храм на службу мы будем дарить букеты из мармелада ручной работы - это будет для них маленьким приятным сюрпризом, - говорит отец Сергий. - А 22 мая на престольный праздник Святителя Николая по окончании торжественной службы с хором и крестного хода у нас для всех прихожан будет организовано чаепитие с пирогами на улице возле храма.

Возрождая храм — возрождать село Фото: Игорь КОПЫТОВ

Справка «КП»

Свято-Никольский храм в селе Панино был построен в 1790 году на средства помещицы Пелагеи Чернцовой, в нем был устроен предел во имя Знамения Божьей Матери. Лишь больше полувека спустя, в 1851 году, позвели колокольню и второй предел во имя святой великомученницы Параскевы. До революции в иконостасе храма имелась интересная икона Божьей Матери «Одигитрии», найденная, по свидетельству имеющихся на иконе надписей (1743 г.), в Сибири и уже из частных рук перешедшая в панинскую церковь.

В 1930-х годах храм был закрыт, но возвращен верующим во время Великой Отечественной войны и больше не закрывался. Так что, в советское время Никольский храм был единственным действующим во всей округе.