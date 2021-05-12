"Экобатл": борьба за путешествие продолжается

Несколько сотен человек уже вступили в главную экологическую битву лета под названием «Экобатл».

Это масштабная интерактивная акция регионального отделения «Единой России». На кону - главный приз - путешествие в любую точку России. Но до суперфинала нужно пройти четыре уровня сложности - 17 миссий. Одна из команд, которая выполнила уже несколько заданий батла - опытнейшие в экологических делах молодогвардейцы. С ними мы и отправились на очередную миссию, чтобы разъяснить для всех, кто захочет принять участие в батле все сложности и тонкости экоигры.

Села батарейка…

Раннее утро. Команда «Молодой Гвардии» выезжает в Кимовск.

- Одно из заданий «Экобатла» называется «Сбор батареек», - говорит Лидия Кобикова, участница команды. - Мы решили не просто на своем примере показать, что собираем их, а установить контейнер для сбора. Он выполнен в форме батарейки, и, думаю, привлечет внимание окружающих. И жители Кимовска запомнят, куда нести отработанные аккумуляторы. Вообще, задание предполагает собрать батарейки, найти пункт, отнести их туда и сделать отчет в соцсетях. Ссылку на пост необходимо прикрепить в окне, которое открывается при клике на задание в приложении «Экобатл» в VK. По сути это большая «онлайн» игра.

Команда молодогвардейцев разъясняет правила тем, кто захочет принять участие в батле.

Лучшие мировые практики и 2 минуты времени

- Самое простое задание можно выполнить за две минуты, -продолжает Лидия Кобикова, - оно из первого уровня, нужно найти в интернете просьбу о помощи животному и сделать ее репост. После проверки модераторами, если все выполнено по правилам, открывается следующий - второй уровень. Таков принцип игры.

- Опытным участникам, кто следит за экодвижением в мире, посмотрев только на названия заданий, становится понятно - разработчики «Экобатла» собрали в нем лучшие экологические практики. Это опыт популярных известных на всю планету борцов за чистоту. Некоторые акции широко известны в соцсетях - такие как, например, «Крышечки добра», их несложно организовать, есть и мероприятия которые потребуют особой подготовки, к примеру, «Дармарка» - это площадка, где люди обмениваются ненужными вещами. В любом случае каждое задание - несет в себе смысл не просто заработать баллы или получить призы, а оказать своевременную экологическую помощь. Чем больше жителей присоединится к игре, тем лучше будет результат, - отметил Павел Астафьев, капитан команды молодогвардейцев.

Чисто там, где Чистомен

- Другой участник «Экобатла» Никита Недбайло признается, что для него самое необычное задание - «Чистомен». Чтобы выполнить его, нужно изготовить и надеть на лицо зеленую маску, черные очки и в костюме ликвидировать свалку или провести субботник.

В таком образе совершает свои экологические подвиги житель Челябинска, который и прославился в социальных сетях под псевдонимом «Чистомен». Пять лет назад он совершил свой первый геройский поступок - в одиночку очистил берег реки родного города от мусора и выложил об этом пост. Получил широкую известность и теперь продолжает свои экоакции уже на более серьёзном уровне, ведет блог, где рассказывает о борьбе за экологию.

Команда молодогвардейцев добралась до Кимовска. Контейнер для отработанных батареек устанавливают в Торговом центре «Талисман».

Ок, гугл, что такое плоггинг?

- Есть задания, названия которых не сразу понятны, например, плоггинг, - говорит участница «Экобатла» Валерия Смирнова. Сейчас девушка обгоняет по количеству баллов даже активных молодогвардейцев и уже хорошо ориентируется в миссиях. Она принимает участие в балте одна, так как по правилам не обязательно собирать команду.

- Название плоггинг образовано от шведского plocka «поднимать» и jogging - «бег трусцой». Оно, может, и непонятное, но суть простая - нужно организовать пробежку на свежем воздухе, при этом взять с собой мешки и по ходу движения складывать в них мусор, который попадается по пути. Так в 2016 году сделал шведский эколог Эрик Альстрьом. Теперь экофитнес приобретает всё большую популярность в мире, потому что сочетает в себе одновременно две цели - поддержку здорового образа жизни и заботу об окружающей среде, - объясняет Валерия.

Один заход - два задания

Тем временем команда молодогвардейцев добралась до Кимовска. Контейнер для отработанных батареек устанавливают в Торговом центре «Талисман» на первом этаже. В него сразу же летят первые отработанные аккумуляторы. Когда он будет полным, батарейки привезут в Тулу, откуда они централизованно отправятся в Челябинск на перерабатывающий завод. Теперь капитану команды Павлу Астафьеву осталось сделать фото, написать пост, и в приложение в VK «Экобатл» отправить ссылку на него. После проверки модераторами миссия считается выполненной!

За каждое задание команда получает баллы, которые в ходе «Экобатла» можно обменять на призы. Например, за реализованную «Свою идею» - положено 300 баллов. Команда решила исполнить ее, не отходя от торгового центра, где установили контейнер. Активисты раздают листовки с информацией, как правильно утилизировать батарейки.

- Я раньше всегда выкидывала их просто в мусорное ведро, - говорит один из продавцов торгового центра Ирина Крючкова, получив листовку, - теперь буду приносить сюда. Не знала, что одна батарейка, может загрязнить 20 квадратных метров почвы.

- Такой результат важнее, чем баллы и призы, - отметила Лидия Кобикова участница команды «Молодая Гвардия».

Теперь молодогвардейцы готовятся к выполнению задания «Найди свалку и уничтожь». Место уже найдено - оно тоже находится в Кимовске. Битва продолжается.

Стать участниками и вступить в борьбу за призы и поездку в любую точку России еще не поздно.

Как получить главный приз

Стать участниками и вступить в борьбу за призы и поездку в любую точку России еще не поздно.

Регистрация в интерактивной акции «Единой России» займет меньше минуты, если профиль человека уже есть в VK. Можно собрать команду, можно делать все в одиночку. Но с друзьями, как правило, веселее. На данный момент зарегистрировалось 550 человек.

Отчеты. Посты о выполненных миссиях можно размещать в любой социальной сети, к которой вы привыкли, главное отправить рабочую ссылку в приложении «Экобатл» в VK.

Рейтинг. «Экобатл» - прежде всего это соревнование. Поэтому рейтинг других участников - в открытом доступе. Можно посмотреть, кто в данный момент обгоняет вас по количеству баллов. Это может быть человек, а может, целый район области или город. Рейтинг самых экологичных муниципальных образований - также доступен в приложении.

Вызов друзьям. За вызов своим знакомым можно получить дополнительные баллы - пригласите их в два клика по специальной ссылке.

Сроки. Промежуточные итоги «Экобатла» будут подведены уже 12 июня в День России.

Суперфинал, где будет разыгран главный приз - путешествие в любую точку России состоится 15 сентября.

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