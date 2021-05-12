Первые пять мест в обновленном рейтинге управляющих компаний Тульской области заняли представители оружейной столицы Фото: Алексей ФОКИН

В нем участвовала 181 управляющая организация. Как обычно, они были разделены на три зоны. В «зеленой» зоне расположились 79 УК, в «желтой» — 96, в «красной» — 6. Методика включала оценку работы по 22 критериям.

Целый ряд управляющих организаций ощутимо улучшил свои показатели. Хотя планка вхождения в «зеленую» зону было повышена на 10 баллов по сравнению с прошлой редакцией. В числе лидеров — УК «Комфорт», «Жилкомцентр», «Оружейная столица», ук «Южная», «Жилцентр», «Уют-Дом», «Внешстрой-Коммунсервис», УК «Чистый город».

В «красном» списке - «Базис», УК «Система», «Сройуслугасервис», УК «21 век», УК «Ремстройсервис», «Гамма».