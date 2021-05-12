48 человек в Тульской области заболели коронавирусом за сутки

Заболеваемость COVID-19 в Тульской области остается примерно на одном уровне. Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 12 мая за прошедшие сутки в Тульской области выявили 48 новых случаев заболевания коронавирусом за последние сутки. Всего с начала распространения заболевания выявлено 39 123 случаев.

Выздоровевших на сегодня 46 человек за сутки. Всего с весны 2020 года вирус одолели 36 687 пациентов.

Умерших сегодня больше, чем в последние дни - 7 летальных исходов за сутки. Всего с марта прошлого года в области от последствий заболевания умерло 1932 туляка.