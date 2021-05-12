В Туле пройдет панихида по жертвам теракта в Казани Фото: соцсети

Ее совершит митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. Также он помолится о скорейшем выздоровлении пострадавших.

Перед входом в собор будет организован мемориал в память о погибших, куда можно принести цветы.

Напомним, что накануне, 11 мая, в столице Республики Татарстан в школу № 175 ворвался вооруженный 19-летний юноша и открыл стрельбу по людям. По разным данным в результате произошедшего погибло от 8 до 13 человек. Еще несколько десятков пострадали.