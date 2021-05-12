В Тульской области стартовала тренировка дистанционного электронного голосования

Стартовала общероссийская тренировка по использованию системы дистанционного электронного голосования. Фото: материалы пресс-служб

Тестовое голосование началось в 8.00 12 мая и завершится в 20.00 14 мая. В нем смогут принять участие более 2 млн жителей России, подавших соответствующее заявление через портал Госуслуг (прием заявлений на участие в тестировании системы ДЭГ проходил с 21 апреля по 7 мая; подать заявление на портале Госуслуг мог любой гражданин РФ, имеющий подтвержденную учетную запись). Проголосовать можно в ближайшие три дня, перейдя из личного кабинета портала Госуслуг по ссылке www.vybory.gov.ru.

В тренировке ДЭГ принимают участие все регионы России. Десять из них подали в Центризбирком заявки на использование дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре этого года. В этих регионах тренировка будет проводиться по всем уровням выборов, запланированных на единый день голосования, во всех остальных – только по выборам депутатов Государственной Думы.

По итогам общероссийской тренировки ЦИК России вместе с экспертным сообществом проанализирует ее результаты и в случае необходимости предоставит рекомендации по доработке программного комплекса ДЭГ. Задача Центризбиркома – добиться того, чтобы к единому дню голосования система дистанционного электронного голосования была полностью готова как с технической, так и с организационной стороны.