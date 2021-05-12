В Тульской области обезврежены боеприпасы Великой Отечественной войны Фото: материалы пресс-служб

Накануне в деревне Марьинка Узловского района обнаружены один артиллерийский 152-мм снаряд и один 76-мм времен Великой Отечественной войны.

Опасные находки были благополучно ликвидированы группой выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы Управления противопожарной службы.

Напомним, если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету и немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения.