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Происшествия11 мая 2021 21:23

За изнасилование падчерицы житель Ленинского района получил 14 лет колонии

Жестокое надругательство над девочкой мужчина совершил летом прошлого года
Елена Иргиз
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За изнасилование падчерицы житель Ленинского района получил 14 лет колонии

За изнасилование падчерицы житель Ленинского района получил 14 лет колонии

Фото: Алексей ФОКИН

За изнасилование падчерицы житель Ленинского района получил 14 лет колонии. Жестокое надругательство над девочкой мужчина совершил летом прошлого года.

В ходе судебного следствия было установлено, что в августе 2020 года в одном из поселков Ленинского района 41-летний местный житель изнасиловал свою 13-летнюю падчерицу. Это выяснилось во время медосмотра девочки, который показал, что школьница беременна.

Суд приговорил насильника к 14 годам колонии строгого режима, добавив к наказанию еще 1 год ограничения свободы.

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