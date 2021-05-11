За изнасилование падчерицы житель Ленинского района получил 14 лет колонии Фото: Алексей ФОКИН

За изнасилование падчерицы житель Ленинского района получил 14 лет колонии. Жестокое надругательство над девочкой мужчина совершил летом прошлого года.

В ходе судебного следствия было установлено, что в августе 2020 года в одном из поселков Ленинского района 41-летний местный житель изнасиловал свою 13-летнюю падчерицу. Это выяснилось во время медосмотра девочки, который показал, что школьница беременна.

Суд приговорил насильника к 14 годам колонии строгого режима, добавив к наказанию еще 1 год ограничения свободы.