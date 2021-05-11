Коронавирус в Тульской области, последние данные на 11 мая 2021 года: умерло еще 6 человек

За сутки скончались еще 6 человек Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным регионального оперативного штаба, в Тульской области от коронавируса скончались еще 6 человек. Всего жертвами пандемии стали 1 925 туляков.

Также отмечается 49 случаев заболевания за сутки. При этом 47 человек закрыли больничные по всей области. Количество заболевших в регионе по-прежнему снижается, наблюдается положительная динамика в распространении заболевания.

Всего же с весны 2020 года COVID-19 заболели 39 075 человек, а выздоровели - 36 641.