В Туле полицейские гонялись за пьяным водителем на «Тойоте» без номеров и с оружием Фото: Алексей ФОКИН

Вечером 10 мая полицейские в Туле после погони задержали автомобиль Toyota, который не желал останавливаться по требованию инспекторов ДПС. Этот автомобиль был замечен в центре города без номеров. Водитель пытался скрыться, и «уходил» по улицам между проспектом Ленина и Красноармейским проспектом. Остановить нарушителя удалось на улице Бундурина.

После того, как автомобиль все-таки задержали, выяснилось, что водитель был пьян и к тому же ранее лишен водительских прав. Также в машине нашли нож, пистолет, кастет и гранату. По словам водителя, граната была муляжом, ее отправили на экспертизу. Пистолет - пневматический.

Теперь водителю придется объяснять наличие в машине оружия, а также вождение автомобиля без номеров в пьяном виде и без прав.