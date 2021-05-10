Следком в Тульской области начал проверку по факту нарушений прав семьи с ребенком-инвалидом Фото: соцсети

Администрация Кимовска отказала семье с ребенком-инвалидом в предоставлении положенного им жилья. На основании поручения председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина в региональном следственном управлении по данному факту начали доследственную проверку.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение о наличии либо отсутствии в действиях должностных лиц администрации признаков преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ (халатность).