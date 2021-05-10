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Общество10 мая 2021 10:00

Следком в Тульской области начал проверку по факту нарушений прав семьи с ребенком-инвалидом

Ситуация связана с инцидентом, произошедшим в городе Кимовске
Игорь КОПЫТОВ
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Следком в Тульской области начал проверку по факту нарушений прав семьи с ребенком-инвалидом

Следком в Тульской области начал проверку по факту нарушений прав семьи с ребенком-инвалидом

Фото: соцсети

Администрация Кимовска отказала семье с ребенком-инвалидом в предоставлении положенного им жилья. На основании поручения председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина в региональном следственном управлении по данному факту начали доследственную проверку.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение о наличии либо отсутствии в действиях должностных лиц администрации признаков преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ (халатность).

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