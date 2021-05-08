Тульский «Арсенал» - казанский «Рубин»: противоборство на равных, но победа гостей

Тульский «Арсенал» - казанский «Рубин»: противоборство на равных Фото: материалы пресс-служб

В стартовом составе за туляков на поле вышли Шамов, Григалава, Бурлак, Беляев, Бауэр, Ткачев, Коновалов, Чаушич, Эванс, Хлусевич, Джорджевич.

За «Рубин» стартовали Медведев, Янович, Меркулов, Уемович, Грицаенко, Суриков, Пухаев, Шатов, Кострюков, Игнатов.

Первый тайм уверенно выиграли туляки. Вначале гол на 26-й минуте забил Хлусевич, второй – Джорджевич на 32-й. А вот второй открыли и продолжили гости – Деспотович на 53- реализовал пенальти, на 55-й Макаров сравнял счет, на 66-й Старфельт вывел счет на успех гостей, а Костюкевич на 89-й окончательно закрепил результат.

Увы, очередное поражение «Арсенала» на своем поле.