В честь погибших героев на Косой Горе заложили аллею памяти

7 мая, в сквере Воинской славы на Косой Горе прошла акция по закладке аллеи памяти.

Мероприятие посвятили 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В посадке приняли участие Глава города Тулы Ольга Слюсарева, начальник сектора по работе с территорией «Косая Гора» Андрей Кузьмин, ветераны боевых действий и их семьи.

Открывая акцию, Ольга Слюсарева подчеркнула, что благоустройство памятных мест – это дань уважения подвигу героев, защищавших Родину:

Каждый куст на аллее памяти отмечен табличкой с фамилией погибшего в боях.

– Мы должны помнить о героизме и подвигах людей, благодаря которым живем в мирное время. Аллея, посаженная в честь Победы в Великой Отечественной войне, станет украшением сквера, а вечнозеленый можжевельник поможет сохранить память о защитниках Отечества на долгие годы.

Каждый куст на аллее памяти отмечен табличкой с фамилией погибшего в боях. Всего было высажено 26 кустарников. Как считает председатель косогорского отделения Союза десантников Сергей Грошев, акция символизирует связь поколений.

– В сквере гуляют взрослые и дети. Увидев именные таблички, они в очередной раз с уважением вспомнят подвиг наших предков и передадут эту память следующим поколениям, – подчеркнул ветеран.

Ольга Слюсарева выразила слова признательности косогорцам за проявленную инициативу, а также адресовала благодарность партнерам акции – компании «Браер» за предоставленный посадочный материал.